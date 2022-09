Bruggeling Piet Lamiroy stelt jonge solisten voor in stadsschouwburg

Op vrijdag 23 september is de Brugse dirigent Piet Lamiroy met zijn Speranza Symphonic te gast in de stadsschouwburg. Vier jonge solisten krijgen de kans om te schitteren in werk van de drie grote componisten uit de Weense klassieke periode: Beethoven, Haydn en Mozart.

Uit respect voor het vele leed waaronder de wereld vandaag gebukt gaat, laat uitgeweken Bruggeling Piet Lamiroy (65) het concert beginnen met het beroemde allegretto uit Beethovens Zevende Symfonie, dat velen wellicht kennen uit de film The King’s Speech. Deze dirgent, een oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege, genoot zijn muzikale opleiding aan de KU Leuven. Hij leidt al jarenlang twee orkesten – Accademia della Speranza (barok) en Speranza Symphonic – die jonge talenten de kans geven om zich te ontplooien. In de stadsschouwburg kunnen de Brugse muziekliefhebbers vier Vlaamse schitterende solisten ontdekken. De jonge Brugse pianist-klarinetist Alexander Declercq vertolkt eerst het magistrale Derde Pianoconcerto van Ludwig van Beethoven.

Duetten

Na de ouverture tot Le Nozze di Figaro zingen sopraan Mieke Dhondt en mezzo-sopraan Esther Verheye aria’s en duetten uit W.A. Mozart’s zogenaamde Da Ponte-opera’s. Als klap op de vuurpijl volgt dan de 16-jarige trompetvirtuoos Warre Dendievel met het bekende en aanstekelijke trompetconcerto van Joseph Haydn. (SVK)

Info en tickets: zijn te verkrijgen op de website www.ccbrugge.be