Broadwaymusical ‘Rock of Ages’ sluit jarenlange internationale tournee af in Kursaal Oostende

Na vier jaar onderbreking kan je in het Kursaal Oostende opnieuw van een musical genieten. De musicalcomedy ‘Rock of Ages’ speelde jarenlang in Londen en New York, maar de laatste noten van het spektakel klinken in de badstad.

‘Rock of Ages’ brengt een ode aan de rockmuziek en meer dan 25 klassiekers in het genre.

Terug na vier jaar

Adjunctdirectrice van het Kursaal Gwendoline Nys: “Corona dwong ons tot een musicalstop van vier jaar. Met Rock of Ages, een heuse Broadwayklassieker die je onderdompelt in de hoogdagen van de rock, zijn we helemaal terug.”

Woensdagavond beleeft de musical haar Belgische première in Oostende. Meteen de eerste van vier optredens, van 31 mei tot en met 3 juni. “Maar ook de allerlaatste voorstellingen wereldwijd van deze musical”, aldus Gwendoline Nys.

Meer info: www.kursaaloostende.be/nl/rockofages