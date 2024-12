Britse dancesensatie Faithless eerste headliner voor Beach Festival in Nieuwpoort

Faithless komt op zaterdag 19 juli naar het Beach Festival in Nieuwpoort. Het is daarmee de eerste headliner voor het festival dat in het Maritiem Park plaatsvindt.

De eerste naam voor Beach Festival Nieuwpoort 2025 is bekend. “Met Faithless brengen we een van de grootste namen uit de dancegeschiedenis naar het festival. Hun legendarische nummers Insomnia, God Is a DJ en We Come 1 beloven een gegarandeerd feest”, klinkt het bij de organisatie.

“Faithless maakte recent een comeback na acht jaar stilte en op zaterdag 19 juli staan ze bij ons. Hun vernieuwde liveshow is een eerbetoon aan ex-frontman Maxi Jazz en belooft een unieke mix van energie, emotie en pure feestvreugde.”

Beach Festival Nieuwpoort 2025 vindt plaats in het Maritiem Park in Nieuwpoort van zaterdag 19 juli tot zondag 20 juli. Een datum voor de ticketverkoop is er nog niet.

Meer namen voor Beach Festival Nieuwpoort 2025 worden binnenkort bekendgemaakt.