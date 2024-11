Brits-Brugse Bobbi Lu releaset nu volledige debuutalbum ‘Arrow, Four’: “Oké om kwetsbaar te zijn”

Bobbi Lu, het alter ego van de Britse Lucy Ryan, brengt haar langverwachte debuutalbum Arrow, Four uit.



Geboren in Oxfordshire, maar nu woonachtig in Brugge, heeft ze naam gemaakt als DIY-bedroom producer met een mysterieuze en dystopische sound. Op Arrow, Four, dat op 25 oktober verscheen, laat ze haar kenmerkende stijl horen: een mix van diepe bassen, piano, elektronica en samples. Geïnspireerd door artiesten als Radiohead, FKA Twigs en Saya Grey, neemt ze luisteraars mee in een gelaagde en intrigerende sfeer.

Kickstart

Bobbi Lu viel eerder op met singles als Metapwhore en Vacuum, die goed werden ontvangen op radiostations in België, Nederland, Frankrijk en het VK. Dankzij deze nummers speelde ze al snel als support voor acts als The Haunted Youth en Sylvie Kreusch, en maakte ze indruk op festivals als The Great Escape in het VK.

Het album Arrow, Four draait om diepgaande thema’s en is geïnspireerd door Future Shock, het boek van Alvin Toffler over de snelle veranderingen in de maatschappij en de mentale uitdagingen die dit met zich meebrengt. “Ik zie elke track als een symptoom van een groter thema,” legt Bobbi Lu uit. “Vooruitgang creëert nieuwe uitdagingen, en een pijl die de ene kant op wijst, wordt tegengewerkt door een pijl in de andere richting.” Deze spanning en onzekerheid verwerkt ze in haar teksten als een boodschap van zelfvergeving in een snel veranderende wereld.

Kwetsbaarheid

Het artwork van Maarten Derous benadrukt die kwetsbaarheid. “Het is oké om kwetsbaar te zijn en even gas terug te nemen,” zegt ze. Met Arrow, Four brengt Bobbi Lu een album dat zowel muzikaal als thematisch het huidige tijdsgewricht weerspiegelt en luisteraars uitnodigt om de rust in zichzelf te vinden.