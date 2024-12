Brent Vanneste lanceert ‘If I see you’ als Brennt: “Dit is een eerbetoon aan mijn overleden broer”

Met zijn eerste solorelease ‘If I See You’ laat Brent Vanneste onder de naam Brennt de wereld kennismaken met een bijzonder persoonlijk verhaal. Het nummer, geschreven 18 jaar geleden na het overlijden van zijn broer Thobias, heeft al die tijd als een gekoesterd geheim op hem gewacht. Nu deelt hij het eindelijk met het publiek, een daad die even moedig als emotioneel geladen is.

If I See You is meer dan een song; het is een reflectie op verlies, liefde en de manier waarop deze emoties ons vormen. Brent vertelt hoe het overlijden van Thobias hem diep raakte en zijn leven blijvend beïnvloedde. “Thobias blijft een essentieel deel van wie ik ben”, zegt hij. “Muziek is voor mij een manier om dat te verwerken en om zijn invloed in mijn leven levend te houden.” De release markeert niet alleen een artistiek hoogtepunt, maar ook een moment van persoonlijke catharsis.

Escapades

Het nummer is de opmaat naar Escapades I, II & III, een ambitieus soloproject dat 3,5 uur aan muziek omvat. Verdeeld over drie albums en in totaal 58 nummers, neemt Escapades de luisteraar mee op een diepgaande reis door genres als post-rock, neo-psychedelica, ambient en folk. Ondanks de opsplitsing door technische beperkingen op streamingplatforms, vloeien de albums naadloos in elkaar over en vormen ze een geheel dat zowel filmisch als emotioneel resoneert.

Voor Brent staat Escapades symbool voor een bewogen jaar. “2024 was een jaar vol intensiteit”, vertelt hij. “Het vertrek van Cis na 20 jaar voelde als een einde, maar ook als een nieuw begin. Het gaf me de ruimte om dit project met volle aandacht te omarmen.” Het album belicht thema’s als eenzaamheid en introspectie, waarbij het creatieve proces Brennt dichter bij zichzelf bracht.

Samenwerking

Aan Escapades werkten ook andere artiesten mee, onder wie zijn zus Janne Vanneste en pianist Celine Gilles. “Mijn zus inspireert me door haar unieke manier van leven en haar diep gevoel voor melodie”, zegt Brent. Hoewel haar bijdrage subtiel is, voel je haar energie door het hele album heen. De samenwerking met Celine Gilles voegt een delicate warmte toe aan de muziek, terwijl bijdragen van Pelle Mächs en anderen de composities voort verrijken.

“Ik hoop dat mijn muziek een bron van troost en inspiratie kan zijn”

Het project bevat bovendien visuals van Pascal Janssen, wiens psychedelische en aardse kunst de emotionele landschappen van Escapades prachtig weerspiegelt.

Naar theater

Naast het album werkt Brent aan een theaterervaring die muziek, visuele kunst en performance combineert. Deze tour zal het publiek onderdompelen in de thema’s van Escapades. Zijn partner, een visuele kunstenares, speelt een sleutelrol in het tot leven brengen van deze unieke ervaring. Hoewel data en locaties nog niet vaststaan, benadrukt Brennt dat het project draait om verbinding en beleving.

Het overlijden van Thobias blijft een belangrijke drijfveer achter de muziek van Brent. “Zijn verlies heeft me gevormd op manieren die ik niet altijd in woorden kan vatten”, zegt hij. De rauwe emotie van die tijd komt opnieuw tot leven in If I See You, een nummer dat hij heeft verfijnd om zowel trouw te blijven aan zijn jongere zelf als aan de muzikant die hij nu is. Het delen van dit nummer voelt voor Brent als een bevrijding en een eerbetoon aan zijn broer.

Emotionele gids

Escapades is niet alleen een muzikale reis, maar ook een emotionele gids. Brennt hoopt dat zijn muziek een bron van troost en inspiratie kan zijn. Of het nu gaat om verlies, eenzaamheid of de zoektocht naar hoop, zijn muziek nodigt luisteraars uit om te reflecteren en te verbinden.

Met If I See You en Escapades I, II & III opent Brennt Vanneste een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Het is een hoofdstuk dat evenveel gaat over zijn eigen groei als over het vermogen van muziek om te helen en te verenigen. Door zijn verhaal te delen, biedt hij anderen de kans om hun eigen verhalen opnieuw te omarmen. Een reis die begint met een enkel nummer, maar eindeloos blijft resoneren.