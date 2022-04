Brent Vanneste gaat samen met Bert ‘Dreeten’ Van Maris elektronisch helemaal loos met Klakmatrak

Onder het pseudoniem Brennt fabriceert Brent Vanneste al een tijdlang tegendraadse techno, maar samen met zijn Wevelgemse kompaan Bert Dreeten Van Maris gaat de leidsman van STAKE thans helemaal over de rooie in hun beider project Klakmatrak. Dit levert elektronische (dans)muziek op die het midden houdt tussen hardcore, noise, punk en metal. Binnenkort live mee te maken tijdens een eclectische rave night in de Gentse Vooruit.

In de drukke festivalzomer die eraan zit te komen, zal het moeilijk zijn om aan Brent Vanneste (29) te ontkomen. Met zijn sludgemetalband STAKE heeft hij een nieuw album klaar. De Britse platenfirma Hassle Records zal de opvolger van hun debuut ‘Critical Method’ na de zomer uitbrengen. In aanloop naar die release zitten er enkele singles aan te komen. “De volgende maanden gaan we opnieuw optreden. Zo doen we in Duitsland, Italië en Frankrijk vier shows in het voorprogramma van de Amerikaanse heavy metalband High On Fire”, vertelt Vanneste.

Ook in eigen land valt STAKE live mee te maken. Zo staan ze op donderdag 16 juni geprogrammeerd op Graspop Metal Meeting in Dessel.

Natalia Imbruglia

Wellicht ga je Vanneste vaker live kunnen meemaken met Klakmatrak. Dit is zijn jongste project, samen met Bert – Dreeten – Van Maris (28), ook een naar Gent uitgeweken Wevelgemnaar. In de naam Klakmatrak, ingefluisterd door Pieter-Paul Devos (bekend als frontman van Kapitan Korsakov en Raketkanon, red.), herken je de woorden klak en matrak, attributen die een agent toebehoren. Het weerspiegelt ook hun sound, want de beats die ze voortbrengen, komen even hard aan als een matrak.

We zoeken telkens het randje op van wat kan op en gaan er graag ook over

Dit valt alvast te horen op de debuutsingle ‘Disco Kanka (none of you left), een verstandshuwelijk van Suicide en terrorcore. Op https//soundcloud.com/klak-matrak valt ook al ‘Torn’ te beluisteren, dat een sample bevat van de gelijknamige debuutsingle van de Australische actrice Natalia Imbruglia. Tijdens het beluisteren waan je je op de foor; alsof samplegeluiden en mokerende beats je bij de keel willen grijpen. “Dit project vindt zijn ontstaansgeschiedenis in de Stimular. Dit is het multidisciplinair kunstenhuis dat mijn lief Lotta Mächs en ik van een milde weldoener ter beschikking krijgen en dat zich naast ons appartement bevindt”, legt Vanneste uit. “Als crewlid van STAKE hangt Dreeten daar ook vaak rond. Ik was al heel erg into die hamerende beats en hij heeft mijn liefde hiervoor nog verder aangewakkerd. Ons creatieproces is voor buitenstaanders wellicht kostelijk om te zien, want terwijl ik rond een synthesizer sta te springen, gaat Dreeten helemaal uit zijn dak met een microfoon in zijn hand. Net omdat we elkaar zo goed aanvoelen, komen we snel tot nieuwe tunes. Binnen de scene waar we deel van uitmaken, proberen we door middel van absurde elementen tot iets vernieuwends te komen. Catalogeer ons dus niet enkel onder gabber.”

Rave night

Omdat er aan het persen van vinyl lange wachttijden verbonden zijn, wil Klakmatrak inzetten op het uitbrengen van digitale singles. Die zouden wel eens kunnen uitkomen op een nieuw label, gerund door muzikanten die een onderkomen hebben gevonden in Stimular. Op vrijdag 15 april is er trouwens een rave night in de Balzaal van Vooruit in Gent, met acts van voornoemd kunstenhuis, waarbij dolfijngeluiden, ambient modular synths, techno met een variatie aan beats per minute en zelfs paaldansacts naar jouw aandacht hengelen. (SVV)