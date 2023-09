“Bluuf me je fikken va me velo”: Fiets van Sebastien Dewaele gestolen tijdens gratis optreden in Gent

Dinsdagavond kreeg tijdens een gratis optreden van Preuteleute in Gent onder de Stadshal een van hun fietsen pootjes. Sebastien Dewaele, frontman en acteur deelde een foto van de fiets op Facebook en vraagt de dief om de fiets nu ook terug te brengen.

Dinsdagavond 26 september stonden de Oostendenaars van Preuteleute aan de stadshal in het centrum van Gent voor een klein last minute optreden. Enkele dagen ervoor deelden ze het idee op Instagram. “Wat zoen judder dervan peizen moesten wieder ier eki kommn een paar nummers spelen? Onder de schaapstal in Gent nu diesendage te zeevm!!” En zo zakten een 150-tal mensen af naar de Stadshal voor een exclusief optreden en om samen luidkeels “’t was een hoere’ te zingen. “Het is een try-out voor onze show XXX, die we in maart brengen”, kondigde Sebastien aan.



Maar de avond kende voor de zanger Sebastien Dewaele een andere afloop. Na het optreden ontdekte hij dat zijn fiets verdwenen was. “Een mens geeft dan een gratis optreden onder de stadshal in Gent en dan is er één of andere Pipo die mijn velo pikt! Awel merci. Als die Pipo dit leest, wil je hem terugbrengen aub?”.

Wie iets zou gezien hebben kan het altijd laten weten via sociale media.