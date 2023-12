Bijzonder kerstconcert met Sint-Pieterskoor en Litouwse folkgroep: “Zingen is een universele taal”

Het Koninklijk Sint-Pieterskoor organiseert op 9 december in de kerk van Esen een concert waarop ook het Litouwse folkensemble Nalsia optreedt. De koorleden kijken er alvast hard naar uit: “Het zal prachtig zijn.”

“De vzw Ka-dans uit Wijnendale had een oproep gedaan naar koren die een kerstconcert wilden organiseren met de medewerking van Nalsia, het Litouwse ensemble”, vertelt voorzitter Francine Vanleenhove. “Ka-Dans organiseert regelmatig een wereldfestival Dans en Muziek, en kon dus al heel wat contacten leggen met internationale dans- en muziekensembles. In enkele dagen tijd kon de vzw verschillende optreden voor het ensemble, dat in 2012 werd uitgeroepen tot het beste folkensemble van Litouwen.”

“Een paar jaar geleden hadden we al eens een concert georganiseerd samen met een Oekraïens koor, en dat was ons goed bevallen”, zegt Francine Vanleenhove. “Vandaar dat we die kans om Nalsia een podium te bieden niet hebben laten liggen. Het belooft een unieke ervaring te worden, waarbij het publiek kan genieten van de Litouwse kerstsfeer.”

Leden kijken ernaar uit

Maria Cobbaert (68) is al zeven jaar lid van het Sint-Pieterskoor in Esen: “Ik kijk er heel erg naar uit! Het is een eerste kennismaking en een kans om te verbroederen, benieuwd ook hoe zij hun kerstconcert brengen.” Ook Ilse Desot (47), acht jaar koorlid, kijkt ernaar uit: “Het is een totaal nieuw concept, een uitdaging voor velen voor wie het de eerste keer is, maar al zingend zullen we elkaar zeker begrijpen, zingen is een universele taal.” Leo Lanoote (70) is twintig jaar koorlid en twijfelt niet: “Het zal prachtig zijn. Het was jaren geleden met dat Oekraïense koor ook heel tof. En het Sint-Pieterskoor is fantastisch: ik ben altijd een van de eersten op de repetitie de maandag. Dat geeft zoveel energie, je kunt er een week op verder.”