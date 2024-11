Betoverende reis door de tijd: Brussels Young Adult Choir brengt magisch kerstconcert

Het jaarlijkse kerstconcert, georganiseerd door KWB Kuurne, het Davidsfonds, Schola Gregoriana, Carpe Diem en de Cultuurcel Ouderenraad Kuurne, belooft ook dit jaar een onvergetelijke muzikale belevenis te worden. Het Brussels Young Adult Choir, bestaande uit getalenteerde studenten van het Conservatorium van Brussel, staat op zondag 22 december om 16 uur in de Sint-Michielskerk garant voor een uitvoering op topniveau.

Onder leiding van de gerenommeerde dirigent Johannes Dewilde brengt het koor een a-capellaprogramma dat het kerstverhaal tot leven wekt. Dewilde is ook bekend als dirigent van het koor Amaranthe uit Oudenaarde, jeugdkoor Panta Rei en het vocaal ensemble Saevus.

“We zijn reeds aan de 14de uitgave toe van Samen Kerst Kuurne”, vertelt Kris Quartier. “Toen het kerstconcert voor het eerst werd georganiseerd, was het Roemeniëcomité de drijvende kracht. Marc Benoit was overigens de initiator van het vroegere Kerstival. Later voegden zich nog enkele verenigingen bij de organisatie van dit concert. Ook in Kuurne primeert de populariteit van de kermis en met Kerstmis is dat niet anders: de boom, de rode puntmutsen, de markt, spijs en drank en gezang zijn vaste waarden geworden in alle commerciële evenementen in de kerstperiode.”

Diepere waarden

“Ons concert accentueert de diepere waarden van het kerstgebeuren: vrede, geboorte, terugkeer van het licht, vreugde, verwachting, religie… Dit jaar zal in dit unieke concert het Brussels Young Adult Choir het publiek meenemen op een betoverende reis door tijd en stijl. Het programma volgt de chronologische opbouw van het kerstverhaal, waarbij polyfonie, moderne composities en traditionele kerstliederen elkaar harmonieus zullen afwisselen. Elk muziekstuk voegt een eigen klankkleur en betekenis toe aan het eeuwenoude verhaal. Vanaf de mysterieuze verwachting tot aan het wonder van de boodschap van de engel Gabriel aan Maria, wordt de luisteraar ondergedompeld in muzikale pracht. Het vreugdelied dat volgt, zet de toon voor een programma dat zowel jubelende als contemplatieve momenten omvat.” (BRU)

Kaarten (in voorverkoop 17 euro, de dag zelf 20 euro) zijn verkrijgbaar via de organiserende verenigingen en bij Kris Quartier in de Weidenstraat 36. Telefonisch reserveren kan op 0474 23 34 76 of via de site www.davidsfondskuurne.com.