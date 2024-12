Bassist Bart Vercruysse brengt eerste album ‘Mudman’ uit

Bassist Bart Vercruysse (37) brengt met ‘Mudman’ een eerste album uit. “Er is ook een bijhorende strip, want ik hou ervan om verhalen te vertellen”, zegt de Oostendenaar.

“Ik was altijd al geboeid door muziek. Vanaf mijn zestiende startte ik met het spelen van gitaar en bas. Ik ben autodidact, leerde veel via het internet en volgde later ook privéles. Ik speelde al vrij vroeg in de eerste groepjes. We maakten aanvankelijk eigen nummers”, zegt Bart, in het dagelijks leven ICT-er bij TUI fly. Bart speelt ook al jarenlang in verschillende coverbands. “Het viel stil door de pandemie en nu speel ik weer bij twee Oostendse bands, Red Legs en Mona & Friends.” In 2019 startte hij een eigen project, Bart & Friends. “Samen spelen is de max, maar ik verlangde naar iets zelf maken.”

Verhalen

Een andere passie van Bart is het vertellen van verhalen. “Het medium is niet zo belangrijk. Dit keer resulteerde het in een EP, een videoclip en bijhorende strip over Mudman. Het boekje wordt trouwens gratis aangeboden en ligt op verschillende plaatsen in Oostende. Ik zie het als een promotie voor mijn muziek. Je geniet het meest van de muziek mét de strip en omgekeerd.” Dat resulteert in Mudman. “Via de teksten en het genre van nummers geef ik Mudman een identiteit. We starten met rock, maar op de EP staan ook jazz-, blues- en reggaenummers. Ik maak een muzikale reis.”

Muziek

Bart & Friends (een verwijzing naar zijn gitaren) is een soloproject. “Ik componeer de muziek, neem die op, doe de mix en mastering. Tijdens de pandemie kwam ik in contact met Berzan, een Turkse metalzanger. Nu is er een samenwerking. Ik stuur hem de demo met mijn stem en hij zingt de nummers daar in. Ik doe in Oostende de afwerking.” Met de muziek heeft Bart nog plannen: “In 2025 wil ik de eerste 2 EP’s uitbrengen op 1 vinylplaat.” (EFO)

Mudman is te beluisteren op Spotify en YouTube.