Bandit en Herbert Verhaeghe zingen concert in De Bosgalm

Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseert Monique Vandierendonck, bijgestaan door haar zoon Mario Vandewalle, een concert door de Vlaamse zangers Bandit en Herbert Verhaeghe. Op zondagmiddag 26 februari komen beiden elk tweemaal een halfuur zingen in zaal De Bosgalm op de wijk Don Bosco in Torhout, dus in totaal twee uur. Er kan vrijblijvend een maaltijd aan het optreden gekoppeld worden.

Maximum 150 mensen

Monique en Mario wonen in de Leysafortstraat in Lichtervelde. Eind december hebben ze in dezelfde zaal De Bosgalm met succes een kerstconcert op poten gezet. Nu gaan ze op hun elan door. Het dubbelconcert gaat in principe gepaard met een feestmaal, bestaande uit soep, Ardeens gebraad met groenten en kroketjes en een dessert. De deuren openen om 11 uur. Deelnemen kost 49 euro per persoon, drank niet inbegrepen, maar de optredens natuurlijk wél. Het aantal aanwezigen is beperkt tot 150 mensen.

“Eigenlijk is mama de organisator van het evenement, maar ik help haar bij de praktische kant van de zaak”, zegt Mario. “Ze is zelf grote fan van de twee genoemde zangers. En het eten dat aangeboden wordt, is van onberispelijke kwaliteit. Wie het concert toch zonder maaltijd wil bijwonen, betaalt 25 euro en wordt pas vanaf 13.15 uur in de zaal verwacht.”

“Mijn doel is mensen gelukkig te maken”, vult Monique aan. “Ik wil de aanwezigen hun zorgen laten vergeten. Muziek kan wonderen doen. De zangers beloven het beste van zichzelf te geven en traiteur Danny Soenen zal een heerlijke maaltijd serveren. Een dansje wagen, is mogelijk.”

Reserveren kan via Mario Vandewalle, 0476 50 91 45