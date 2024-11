Astrid Stockman en Ella Michiels steunen Warmste Week in kerk

“Evenementen creëren verbinding en scheppen beleving”, vertelt Katrien Vermeire, managing director van het audiovisueel productiebedrijf John & Jane in Ruiselede. “Dat doen we hier elke dag. Wanneer we horen dat 1 op 2 Vlamingen zich soms eenzaam voelt, dan raakt ons dat.” Daarom steunt John & Jane op vrijdag 20 december het thema ‘Eenzaamheid’ van de Warmste Week met een uniek Samen Sterker-concert in de kerk van Ruiselede.

John& Jane, aan de Industriestraat in Ruiselede, zijn gespecialiseerd in high quality installaties en technische producties op vlak van klank, licht, video en decor. Ze richten zich voornamelijk op eventbureaus, beurzen, festivalorganisaties, cateringbedrijven en particulieren. “Als bedrijf investeren we elke dag in duurzaam ondernemerschap en daar hoort ook zo’n beetje zorgen voor de maatschappij bij”, aldus directeur Vermeire. “We wisten de stem en het pianospel van sopraan Astrid Stockman te strikken onder de begeleiding van presentatrice, radiostem en theatermaker Ella Michiels. Zij zullen voor Ruiselede een volledig uniek repertoire samenstellen. We hopen dat dit duo de luisteraars niet onberoerd zal laten.”

Lichtspektakel

“Het concert wordt een leuke en unieke mix van klassieke muziek en hedendaagse nummers”, weet Vermeire. “De piano wordt overigens geleverd door het lokale bedrijf Piano’s Maene.” Het concert wordt begeleid en aan elkaar gepraat door presentatrice Ella Michiels, bekend van radiozender Klara en concertpresentaties. Omdat John & Jane audiovisuele specialisten zijn, mogen de toeschouwers ook een lichtspektakel verwachten. Na de show kan er nog nagepraat worden in brasserie Ruislé. (GGM)

Het concert is uitverkocht. Wie wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen via www.johnandjane.be en wordt op de hoogte gebracht wanneer er tickets vrijkomen.