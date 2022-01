Arno in 36 uur twee keer uitverkocht in Kursaal Oostende (maar misschien later toch nog tickets)

De twee optredens van Arno in het Kursaal op 19 en 25 februari waren in amper 36 uur tijd volledig uitverkocht. Razendsnel, zeker in deze tijden. Ook drie concerten van le plus beau in de Brusselse Ancienne Belgique waren in een mum van tijd sold out. De Oostendse muzieklegende is getroffen door pancreaskanker, maar heeft echt zin om om op te treden. ”Dat is voor hem even goed als een pilletje”, zegt zijn woordvoerder Filip De Groote.

Half januari trad Arno voor het eerst in lange tijd weer op tijdens een Radio 1 Sessie. Hij was zichtbaar getekend door de ziekte en stelde dat het mogelijk zijn laatste optreden was, maar bewees ook dat hij zijn publiek nog altijd mee heeft. “Hij kan nog altijd een sterk concert neerzetten, ook al is het voor hem niet eenvoudig om te doen”, zegt Filip De Groote. “Maar hij heeft er ècht zin in. De muziek geeft hem zin om door te gaan. Hij vindt plezier in het repeteren, het spelen van nieuwe nummers, het optreden.”

Mogelijk nog tickets

Op dit moment staan vijf concerten gepland van le plus beau. Een optreden in de AB op 5 februari was in een mum van tijd uitverkocht, waardoor er nog twee concerten bij kwamen, op 13 en 21 februari. Vorig weekend begon ook de verkoop voor twee concerten in het Kursaal in Oostende, op 19 en 25 februari. Die waren in 36 uur volledig uitverkocht, al hoeven de laatkomers nog niet helemaal te wanhopen. “Op dit moment gaan we uit van 1.400 toeschouwers per avond, dat is een bezetting van 70 procent”, zegt adjunct-directeur Gwen Nys. “We wachten nu op een ministerieel besluit dat ons wellicht zal toelaten om tot 100 procent uit te breiden. Mogelijk komen er dus binnenkort nog tickets bij.”

“Live Nation heeft ons gecontacteerd voor de concerten van Arno en wij zagen dat onmiddellijk zitten”, aldus Gwen. “Wij zijn altijd vragende partij voor optredens van Arno. Hij is enorm geliefd in Oostende en heeft nog altijd een enorme band met zijn geboortestad. De sfeer bij zijn concerten hier is altijd fantastisch. Arno in het Kursaal, dat is uniek en dit keer zal het misschien nog unieker zijn.”

Blij dat hij kan spelen

“Ik heb Arno maandag gesproken”, vertelt Filip De Groote. “Hij vindt het fantastisch dat hij nog vijf keer kan optreden. Arno is niet iemand die alles als for granted beschouwt, hij vindt niet alles zomaar vanzelfsprekend. Hij is blij dat hij kan spelen, dat zijn gezondheid het toelaat en dat de zalen beschikbaar zijn. Dat laatste heeft veel te maken met de coronamaatregelen: alles is dicht geweest, alle andere evenementen zijn opgeschoven, en daardoor is er nu ruimte in de zalen. En hij vindt het ook niet vanzelfsprekend dat zijn concerten zo snel uitverkopen. Hij geniet echt van die erkenning en die warmte.”

“Arno is realistisch genoeg om te beseffen dat hij ernstig ziek is. Maar zoals hij zelf zegt: ik leef vandaag, gisteren is dood en morgen bestaat nog niet. Als hij vandaag met muziek kan bezig zijn, dan is het een goede dag. Of er nog optredens bij komen, weet ik zelf nog niet. Als hij wil, zou hij tot het einde van het jaar elke week ergens kunnen spelen. Maar hij moet zich goed voelen. We bekijken het maand per maand. Als hij zich goed voelt, sluit ik nieuwe concerten niet uit. Op dit moment is er niets meer gepland, maar dat kan snel veranderen.”