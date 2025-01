Arend Delabie, finalist van De Nieuwe Lichting, speelt in Den Trap dag voor bekendmaking winnaars

Donderdag 30 januari, vanaf 21 uur, kan je Arend Delabie voor een laatste keer bewonderen in Den Trap voor hij ongetwijfeld de titel van De Nieuwe Lichting 2025 achter zijn naam mag zetten. Eva De Roo en Rik De Bruycker maken de drie winnaars bekend op vrijdag 31 januari vanaf 16 uur in een live-uitzending op Studio Brussel.

Vanuit de Beursschouwburg in Brussel worden vrijdag de drie winnaars van De Nieuwe Lichting 2025 bekendgemaakt. Met optredens in Kortrijk, Gent en Brugge zit Arend Delabie in de finaleweek niet stil. Donderdagavond 30 januari hoor je hem live aan het werk in Den Trap in de Burgemeester Reynaertstraat. Stemmen op de ‘Stain’-zanger kan via www.vrt.be/interactie/stem/De-Nieuwe-Lichting-2025.

Als Arend Delabie wint, treedt hij in de voetsporen van onder andere Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, Portland en Ise. Hij krijgt airplay op Studio Brussel, prijkt op de cover van Knack Focus en ontvangt professioneel advies van VI.BE.