Anzegems seniorenfeest strikt Margriet Hermans

Margriet Hermans is terug van weggeweest… en ze komt naar Vichte! Op het jaarlijkse seniorenfeest van de gemeente Anzegem op maandag 19 juni zorgt ze samen met Lindsay en presentator Luc Caals voor een topnamiddag.

“Op ons seniorenfeest zingen en swingen we samen met Margriet de pannen van het dak”, klinkt schepen van Welzijn Davy Demets (INZET). “Samen met de seniorenraad zorgen we voor koffie en een lekker stuk taart, want zonder dat is er uiteraard geen feest!”

Radio 2-trofee

In 2022 won Margriet Hermans tot haar eigen verrassing de Radio 2-trofee. “We zijn heel blij haar te kunnen verwelkomen”, vervolgt de schepen.

“We verwachten zo’n 500 à 600 senioren. Ook zangeres Lindsay zal van de partij zijn en brengt een greep uit haar meest bekende hits. De presentatie is in handen van Luc Caals die tussendoor zal zorgen voor de komische noot. Kortom, het wordt een niet te missen, overgetelijke namiddag vol muziek-, kijk-, en lachplezier.”

Gratis busvervoer

Het Anzegemse seniorenfeest vindt plaats op maandag 19 juni om 14 uur (deuren open om 13 uur) in De Stringe, Ommerheimplein 5. Kaarten kosten 10 euro/2 euro en zijn te koop aan de balie in het Sociaal Huis tijdens de openingsuren. Inschrijven is verplicht, en dat voor 10 juni. Er worden geen kaarten aan de deur verkocht.

Er is gratis busvervoer: opstap bus: 12.45 uur kerk Heirweg, sporthal Anzegem, kerk Grijsloke, OC Groeninge Kaster, kerk Tiegem en kerk Ingooigem.

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor inwoners gedomicilieerd in Anzegem (met uitzondering van partnerrelaties of niet-inwoners die lid zijn van een Anzegemse seniorenvereniging mits vertoon van lidkaart.