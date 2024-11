“Als onafhankelijke artiest moet je voor alles zelf zorgen, ook financieel”: Eerste single voor The Voice-finalist Lucas Geldof

Na zijn finaleplaats in The Voice van Vlaanderen en een aantal optredens waaronder in Blankenberge, Oostkamp en Waardamme heeft Lucas Geldof (18) nu zijn eerste eigen single uitgebracht, Dancing in the night.

Dancing in the Night is een nummer in het genre van de pop- en rocksongs. “Ik het nummer al in oktober 2022 geschreven en er muziek op gezet, maar er verder dan niets meer mee gedaan. Door mijn finaleplaats in The Voice van Vlaanderen en door Laura Tesoro zijn er dan heel wat deuren open gegaan. Ze heeft me in contact gebracht met Steven Vergauwen, die dan mee heeft geholpen om het nummer af te werken en met producer Oski, de zoon van Tine Embrechts. Ik heb voor beiden mijn nummer gebracht op piano, daarna hebben we nog twee à drie keer samengezeten om Dancing in the night te masteren en het was klaar om uit te brengen. Ik ben heel blij dat ze alle twee direct mee waren in mijn verhaal, maar zelf ben ik ook heel trots op deze song”, vertelt Lucas vol trots. Dit eigen nummer van Lucas is onder te brengen in het genre pop-rocksound, het muziekgenre waarin hij toch verder wil gaan.

Toekomst

Lucas blijft zijn muzikale carrière combineren met zijn studies communicatiewetenschapen aan de UGent waar hij in het eerste jaar gestart is en zijn musicalcarrière. “Ik heb nog een aantal andere nummers geschreven, maar het is niet altijd evident om ze af te maken en uit te brengen, maar wie weet binnen enkele maanden. Als onafhankelijke artiest moet je voor alles zelf zorgen, ook financieel. Dat ik mijn eerste nummer nu al heb kunnen uitbrengen, is te danken aan The Voice, anders zou het waarschijnlijk veel langer geduurd hebben. Doordat ik ook geen platenlabel heb, is het nummer enkel digitaal te beluisteren op Spotify. Het wordt ook nog niet gedraaid op de radio, wat promotioneel toch een probleem blijkt. Enkel op enkele plaatselijke radiozenders, waar we dan een optreden hadden was het nummer al te horen”, besluit Lucas. (GST)

Dancing in the Night is te beluisteren op Spotify.