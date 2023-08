Alcatraz klokt af op 45.000 bezoekers en kijkt al uit naar 2024

Het Kortrijkse metalfestival Alcatraz sloot gisteren in stijl af met Electric Cowboy en de nodige portie vuurwerk. De organisatie mocht afsluiten naar verwachting met maar liefst 45.000 bezoekers.

“We ontvingen bijna 12.000 bezoekers meer dan afgelopen jaar. Dat is deels omdat we de donderdag als volwaardige festivaldag hebben toegevoegd en die tickets ook meegeteld hebben”, weet Bernard De Riemacker ons te vertellen. Voor de vijftiende editie werden ook heel wat nieuwe zaken in het concept verwerkt. Zo werd het terrein anders ingedeeld en is de metalbar El Presidio ook een pak groter geworden. Een duidelijke meerwaarde voor de liefhebbers “We slijten hier zowat de helft van de tijd in deze machtige bar. Goede muziek, goede dj’s en vooral heel sfeer”, klinkt het bij Joris De Longh (48, Kuurne).

Aangepast terrein

“Op alle vlakken werden zaken verbeterd en geluisterd naar de feedback van de voorbije jaren. Dat resulteert in een aangepast terrein dit jaar. Daarnaast hebben we ook een stuk meer ingezet op de animatie op het terrein”, aldus nog De Riemacker. Blikvanger dit jaar was wellicht de ijzeren vogel die kon bewegen en vuurspuwen.

Er werden de voorbije dagen ook geen noemenswaardige incidenten genoteerd. Op een aantal kleine interventies na verliep het festival vrij vlot. In totaal zakten maar liefst 108 bands af naar de Kortrijkse velden.