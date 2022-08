Alcatraz Hard Rock & Metal festival zet laatste festivaldag in

Het Kortrijkse Alcatraz Hard Rock & Metal festival zet zijn laatste warme festivaldag in. Ook wij waren er de voorbije twee dagen bij om de knowhows van het festival verder te ontdekken. Naast heel wat goede bands ontdekten we vooral veel liefde, plezier en beleving op het terrein. Dit wordt nu al een festival om in de boeken neer te schrijven.

Met een bloedhete zaterdag achter de rug werd het terrein verder omgetoverd tot een zanderig gebied. Het ideale idyllische decor voor dit evenement. De organisatie kan in onze ogen alleen maar dromen van wat moeder natuur hen dit weekend gegeven heeft. Tussen 14 uur en 19 uur konden bezoekers daarom gratis water verkrijgen aan de Prison stage. “Dit water is meer dan welkom tussen onze gebruikelijke dorstlesser. We zijn blij dat de organisatie ons die mogelijkheid biedt”, aldus Zjef Verhoven uit Meulebeke die toe is aan zijn achtste editie Alcatraz.

Ook het bezoek van minister van Justitie en voormalig burgemeester van Stad Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bleef niet onopgemerkt. Met het ontsnappingsspel ‘Escape from Alcatraz’ worden bezoekers naar een promostand gelokt om zo het leven rond de gevangenissen aantrekkelijker te maken. “Het is een bijzondere actie vind ik zelf. Ik heb het eigenlijk nog nooit geweten dat justitie zomaar even op een festival gaat staan maar ik vind het wel een leuke actie. Zelf ga ik echter wel naar bands gluren in plaats van hier een box open te breken”, lacht Rik Geeroms uit Liedekerke ons toe.

Een deel van het Alcatraz team verzamelde voor de gelegenheid even voor de groepsfoto. © (Foto TV)

Groepsgevoel

Onder de organisatie groeit het groepsgevoel duidelijk met de minuut. “Samen werken is de boodschap en dat doen we hier als geen ander. We steunen elkaar en als iemand het even moeilijk heeft door de warmte dan vallen we vlot in voor elkaar”, weet de organisatie ons te vertellen. Voor de gelegenheid trok een deel van het team ook samen op de foto.

Op vlak van sfeer en beleving wist de organisatie er ook het ultieme uit te halen. Bij het vallen van de avonddauw worden de tientallen fakkels over het terrein aangestoken en brand het vuur weelderig door het opwaaiende stof van de moshpits. De vele lichten en decoratieve toevoegen maken er een echt avondfestival van.

Ook op de vraag van de organisatie om gevaarlijke situaties bij bezoekers te melden werd nauw opgevolgd. “We krijgen veel meldingen van bezorgde bezoekers over hun medefestivalgangers. Dat doet ons deugd want we kunnen niet altijd overal zijn. Voorlopig valt het echter nog goed mee”, klinkt het bij een medewerker van het Rode Kruis.

Zondag

Voor de laatste dag is het vooral uitkijken naar Arch Enemey en Electric Callboy op de Prison Stage. Ook Cannibal Corpse en Sick Of It All zullen de bezoekers weten te plezieren. “Uiteraard is het ook het moment om onze bonnen op te gebruiken want die zouden we toch niet voor niets gekocht willen hebben”, lacht Bruce Yeris uit Leeds ons toe. Hij zakt speciaal voor Behemoth af naar onze stad.

Nog even meegeven dat de gratis standen voor zonnecrème op het terrein te vinden zijn en ook als extra werden toegevoegd aan deze editie. Meer info op https://www.alcatraz.be/.