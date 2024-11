Absynthe Minded strijkt op 29 november neer in Izegem: “Thuismatch voor frontman Bert Ostyn”

Belpop-legende Absynthe Minded duikt het hele najaar met volle goesting de Vlaamse theaterzalen in en houdt ook halt in Izegem op vrijdag 29 november. Magik Events haalde de legendarische groep rond frontman Bert Ostyn naar de Pekkersstad voor een staand concert in Cultuurhuis De Leest.

“We zijn zeer blij dat we als enige West-Vlaamse stop zijn in de najaarstour van Absynthe Minded mogen fungeren,” steekt Matthias Leman, voorzitter van Magik Events, van wal. “Het wordt een avond van hoog muzikaal niveau, zoals we van Absynthe Minded gewend zijn. Met niet alleen hun meest recente plaat ‘Sunday Painter’ die aan bod zal komen, maar ook hun eeuwige klassiekers, verwacht ik een memorabele avond. Voor West-Vlaming Ostyn, geboren in Kortrijk en opgegroeid in Vichte, wordt het dus een soort van thuismatch voor West-Vlaams publiek.”

De magische aantrekkingskracht tussen pianist Laurens Dierickx en boegbeeld Bert Ostyn in combinatie met de jazzy gitaar van Jan Duthoy, het subtiel drumspel van nieuwe telg Laurens Smagghe en de groovy baspartijen van Sergej Van Bouwel knettert live even hard als op laatste langspeler ‘Sunday Painter’. Met een resem Belgische evergreens ‘Envoi’, ‘My Heroics, Part One’, ‘Papillon’, ‘Space, …-, vermengd met toekomstige klassiekers als ‘Easy’, ‘Sunday Child’ en ‘In The Shade’ op het palmares, is en blijft één ding duidelijk: Absynthe Minded draait anno 2024 nog steeds op volle toeren en kunnen niet wachten om volle gas te geven in Izegem.