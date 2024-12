5.000 euro voor Het Ventiel dankzij ‘Herbert Akoestisch’

Voor de vijfde keer op rij organiseerden zanger Herbert Verhaeghe en Verthe Interieurs de benefietavond‘Herbert Akoestisch voor Het Ventiel’. Het Ventiel is een vereniging die personen met jongdementie ondersteunt. Voorzitter Gudrun Callewaert mocht een cheque ontvangen van 5.000 euro.

Onlangs vond de vijfde editie plaats van ‘Herbert Akoestisch’ in Huis Van Wonterghem in Kuurne. Het werd een topeditie met 180 gasten die ontvangen werden met een aperitief en verfijnde hapjes. “We schonken 5.000 euro aan Het Ventiel dankzij alle aanwezigen, Herbert Verhaeghe die zorgde voor de muzikale omlijsting, Huis Van Wonterghem voor de gastvrijheid en Verthe Interieurs voor de mooie gift”, zegt Silke Driegelinck van Commsi bv, online marketing. Die gift van 5.000 euro was voor voorzitter Gudrun Callewaert van Het Ventiel, dat personen met jongdementie helpt en ondersteunt. “Jongdementie slaat toe terwijl het actieve leven nog in volle gang is en spoelt de vaste grond onder de voeten vandaan. Activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren, worden door de jongdementie langzaam onmogelijk. Met Het Ventiel willen we ons richten op de activiteiten die met een beetje hulp nog wél mogelijk zijn. We zijn zeer dankbaar voor die mooie gift”, zegt Gudrun.

Exclusief concert

De avond startte met een exclusief akoestisch concert van Herbert Verhaeghe, begeleid door een pianist en achtergrondzangeres. Daarna volgde een pauze waarin de gasten konden genieten van een uitgebreid diner. “De culinaire verwennerij zorgde voor een gezellige, ontspannen sfeer”, aldus Christ Verthé van Verthé Interieurs. Daarna werden er lotjes verkocht waarmee prachtige prijzen te winnen waren, waaronder drie pakketten Twinkels, rode wijn en olijfolie van Het Ventiel, een verblijf van twee nachten in een B&B in Portugal en een boxspring van Verthé Interieurster waarde van 1.990 euro. “De volledige opbrengst van de avond benadrukt de betrokkenheid van de 180 gasten en wij als organisatoren. Het draagt bij aan het belangrijke werk van Het Ventiel. Een dikke merci aan alle aanwezigen, jullie maakten er een topfeest van warme verbinding van”, aldus Christ.