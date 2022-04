1 mei festival Volta RSL kiest weer puur voor lokaal talent

Het solidariteitsfestival Volta palmt dit weekend weer het Stationsplein in. “We gaan terug naar onze corebusiness”, aldus Michèle Hostekint. “We geven jong talent uit eigen stad een podium.” De opbrengst van de bijhorende spaghetti-avond gaat naar oorlogsslachtoffers.

Volta is een muziekfestival waar vooral de Roeselaarse partijafdeling van Vooruit haar schouders onder zet. “We zijn superblij om terug te zijn na twee jaar gedwongen stilte”, glundert Michèle Hostekint. “Die stilstand heeft er voor gezorgd dat opstarten net wat meer energie vraagt maar we staan er weer. Meer nog: Volta RSL gaat terug naar de roots. Onze corebusiness was in de beginjaren het geven van een podium aan jong Roeselaars talent. Daar zetten we dit jaar opnieuw op in.”

“Daarnaast is Volta ook een solidariteitsfestival. Met de opbrengst van Spaghetti Solidarité willen we dit keer oorlogsslachtoffers helpen. Dat geld zal uiteraard in eerste instantie naar Oekraïne gaan maar ook andere slachtoffers en vluchtelingen van oorlog vergeten we niet.”

“Muzikaal rekenen we om te beginnen op onze dj’s van Radio Communal en Jazzavan die tussen de optredens door voor de nodige sfeer zullen zorgen op het Stationsplein. Ondertussen kunnen de volwassenen wat bijpraten en is er animatie voor de kinderen. Welke bands er op het podium staan op zondag 1 mei wordt deels bepaald door wie wint op de Jonge Helden Rock Rally.”

#HACKtrack

“Die vindt al plaats op zaterdag 30 april in café St. Georges. De winnaar krijgt op zondag het podium voor zich alleen om 16 uur. Daarvoor staat om 14 uur #HACKtrack geprogrammeerd. Dit is de jongerenwerking van ARhus met local heroes en hiphoppers Warre, Stephanie, Team Wurriversal en Israel. Dat zijn Roeselaarse jongeren die experimenteren met hun talenten. Wij willen hen ook een publiek geven.”

“Queen Golem (17 uur) is een gloednieuw en krachtig grunge-rock-collectief uit Roeselare dat ontstond in volle coronapandemie. Een uurtje later sluit RatRace Rejects af met punkrock van eigen bodem. Uit het verleden weten we dat dan out of the blue altijd een gezellige afterparty bloeit”, besluit Michel Hostekint.

Spaghetti Solidarité en Volta RSL vinden plaats aan café St. Georges op het Stationsplein op zondag 1 mei vanaf 14 uur. Tickets voor de spaghetti kosten 12 euro en zijn ter plaatse te koop. Het festival is gratis.