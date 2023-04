Wouter Sinaeve ontdekte het oorlogsverleden van Slovenië en Italië: “Vergeten stuk oorlogsgebied”

Voor velen is het onbekend terrein, maar langs de Adriatische Zee en de Alpen was er tijdens de Eerste Wereldoorlog ook een lange frontlijn. Wouter Sinaeve trok er samen met zijn zoon Gust en petekind Lonne naartoe om zich te verdiepen in het turbulente oorlogsverleden in Slovenië en Italië.

Wouter Sinaeve (48) is educatief medewerker bij In Flanders Fields Museum. Hij is getrouwd met Petra Man en de vader van Dre, Mil en Gust. “Samen met Gust maakte ook mijn petekind Lonne Man (16) deel uit van het driekoppig reisgezelschap”, vertelt Wouter.

Op vrijdag 31 maart startte het achtdaagse avontuur. “Om onze ecologische voetafdruk binnen de perken te houden, kozen we voor de trein tot in het Oostenrijkse Villach. In Villach werden we opgepikt door iemand van de organisatie. De contacten tussen het IFFM en Walk of Peace werden destijds gelegd door voormalig directeur Piet Chielens en wetenschappelijk medewerker Annick Vandenbilcke. Walk of Peace staat voor grensoverschrijdend herdenkingstoerisme.”

De eerste halte was Kobarid. De Sloveense stad ligt niet ver van de grens van Italië en is bekend door de slag bij Caporetto in de Eerste Wereldoorlog. “Daar is onder meer een WOI-museum met bezoekerscentrum”, weet Wouter. “Katja Sivec van Walk of Peace stippelde een op maat gemaakte route uit langs de frontlijn.”

Loopgraven

Bepaalde stukken van het adembenemende Alpenlandschap tot aan de Adriatische Zee deden ze met een lokale gids, andere op eigen houtje. “De sporen van de oorlog zijn daar nog voelbaar, terwijl het precies een vergeten stuk oorlogsgebied is. Je ziet er zelfs de loopgraven nog. Het bleef trouwens niet bij een bloedbad in WOI, want ze werden in WOII en zelfs in de Joegoslavische oorlog evenmin gespaard. Het is als het ware een verzamelpunt van verschillende oorlogen.”

Lonne en Gust hadden een foto mee van hun overleden grootvader Louis Man. (gf)

Oorlog betekent een verhaal van verlies en aan het verlies koppelden Gust en Lonne ook een persoonlijke toets. “Ze hadden tijdens de tocht naar Sabotin een foto mee van Louis Man, hun overleden grootvader en mijn schoonvader. Hij stierf op 72-jarige leeftijd leeftijd in 2017 na een strijd van meer dan zes jaar aan kanker. Louis hield enorm van trektochten in de Oostenrijkse bergen en natuur. Op een bergkam werd de foto spontaan bovengehaald. Het was dé plek om opa erbij te halen. Ik ben er zeker van dat hij enorm trots geweest zou zijn op z’n kleinkinderen.”

“De sporen van de oorlog zijn daar nog voelbaar, terwijl het precies een vergeten stuk oorlogsgebied is. Je ziet er zelfs de loopgraven nog”, zegt Wouter Sinaeve. © GF

De route trok ook nog via onder meer Tolmin en langs veel bijzondere plekken. “Zoals het Redipuglia War Memorial. Een grote betonvlakte die als herdenkingsplek geldt voor de Italiaanse gesneuvelden. Maar het was wel dubbel, als je beseft dat het in 1938 werd onthuld door Benito Mussolini. De bouwstijl van dit memorial maakt duidelijk dat het fascisme volop aan geschiedenisrecuperatie deed. Ook de Javorca Church zal me bijblijven. Dit herdenkingsmonument werd tijdens de oorlog, op initiatief van de manschappen, gecreëerd. Op de eiken panelen staan de namen van de oorlogsslachtoffers gebrand. Deze herdenkingsplaats vormt een echt vredessymbool op de route. Onze eindhalte was het Italiaanse Trieste. Daar bezochten we een expo van Banksy. De ideale uitsmijter, want ook hij maakt een duidelijk statement tegen alles wat met menselijke vernietigingssystemen te maken heeft.”

Verjaardag gevierd

Naast de onderdompeling in het oorlogsverleden, was er nog tijd voor ontspanning en de kennismaking met de lokale tradities. “Voor zoon Gust was het een speciale verjaardag. Op 1 april mocht hij daar 18 kaarsjes uitblazen. De dag erna volgden we de finale van de Ronde van Vlaanderen in een lokaal café. We dachten dat iedereen uit de bol zou gaan bij de overwinning van de Sloveen Tadej Pogacar, maar het enthousiasme bleef binnen de perken. Schansspringen is er bijvoorbeeld veel populairder. Qua eten en drank kwamen we ook niets te kort. De Sloveense wijn is uitstekend en de lokale bevolking is heel vriendelijk en gastvrij. En uiteraard is de natuur prachtig, kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om er een onvergetelijke ervaring op te doen. Echt een aanrader dus”, besluit Wouter.