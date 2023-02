Uilenspiegelmuseum in Damme opnieuw geopend met twee reuzen in de collectie

Nadat het enkele maanden gesloten bleef, omwille van hoge energiekosten en een toch wat kalmere periode, opent het Uilenspiegelmuseum op 18 februari opnieuw de deuren. En wel met twee nieuwe collectiestukken: de reuzen Thyl en Nele van drie en vier meter groot.

Door de gelukkig alweer wat gezakte maar tot voor kort torenhoge energieprijzen besloot het Damse stadsbestuur om het Uilenspiegelmuseum in Huyse de Grote Sterre enkele maanden te sluiten. In de winterperiode is het sowieso toch een stuk kalmer in Damme, zo luidde de redenering. Maar die periode ligt nu achter ons want op 18 februari opent het museum rond deze historische volksheld uit de roman van Charles De Coster uit 1867 opnieuw de deuren.

Damme is jarenlang de Uilenspiegelstad bij uitstek doordat De Coster deze schelm, bekend voor zijn zotternijen en vooral het uitdagen van de machthebbers, in zijn roman in deze stad situeert. Tijl wordt er geboren en beleeft er samen met zijn vriendin Nele en kameraad Lamme Goedzak heel wat avonturen. Heel wat naslagwerken, prenten en boeken over deze tot de verbeelding sprekende figuur zijn dus ondergebracht in dit museum.

Thyl en Nele

Het Uilenspiegelmuseum, op de tweede verdieping van Huyse de Grote Sterre, gaat bovendien terug open met twee – uit de kluiten gewassen – nieuwe collectiestukken. Het gaat om de reuzen Thyl en Nele, respectievelijk vier en drie meter groot, die in de jaren ‘90 gecreëerd werden door wijlen Hubert Meeze. De reuzen werden aan Stad Damme geschonken door de ‘Confrérie des Compagnons de Thyl du Maelbeek’ uit Elsene. Tijl Uilenspiegel is in Elsense overigens goed gekend doordat Charles Decoster er leefde en overleed. De schrijver ligt er begraven en aan het Flageyplein is er voor hem een herdenkingsmonument.

Deze Confrérie en de reuzen zelf zijn overigens geen onbekende voor Damme want jaren geleden liepen ze al rond op de legendarische Damse kaasmarkten. De afgevaardigden van de Confrérie schonken overigens ook een mooi uitgave van het bekende boek van Charles De Coster uit 1927 aan het museum. “We zijn natuurlijk erg tevreden en trots met deze aanwinsten voor ons museum”, zei toerismeschepen Rik Strubbe (cd&v+). “Zo blijft Damme meer dan ooit dé plek om Tijl Uilenspiegel te leren kennen.”

Op de website zijn overigens ook enkele nieuwe digitale tentoonstellingen over Tijl raadpleegbaar. Het museum is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 17 uur, behalve op maandag buiten de schoolvakanties.