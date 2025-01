Topfotograaf Carl De Keyzer palmt Westfront Nieuwpoort in met unieke dubbelexpo

In Westfront Nieuwpoort loopt vanaf donderdag 30 januari 2025 een tijdelijke dubbeltentoonstelling van Carl De Keyzer. Met Moments before the flood en Higher ground nodigt de gerenommeerde fotograaf het publiek uit om stil te staan bij de klimaatuitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt. Aan de expo is ook een schrijfwedstrijd gekoppeld.

Stad Nieuwpoort pakt uit met een nieuwe tijdelijke fototentoonstelling in Westfront Nieuwpoort. Hiervoor wordt samengewerkt met de internationaal bekende topfotograaf Carl De Keyzer, lid van het befaamde agentschap Magnum. Concreet worden in Westfront voor het eerst twee van zijn foto-expo’s aan elkaar gekoppeld die nog nooit eerder samen werden vertoond: Moments before the flood en Higher ground.

De double bill focust op de impact van water. Nieuwpoort heeft een unieke historische link met het waterthema, aangezien vanuit de stad de IJzervlakte in 1914 onder water werd gezet om het Duitse leger tegen te houden. Waar een overstroomd land als redmiddel diende tijdens de Eerste Wereldoorlog, bedreigt het nu onze samenleving als een moderne nachtmerrie. De tentoonstelling toont ons een Europa dat op het punt staat verdrongen te worden door de gevolgen van de klimaatverandering.

Moments before the flood

Met Moments before the flood werpt Carl De Keyzer een kritische blik op hoe Europa zich voorbereidt op een mogelijke zeespiegelstijging. Over een periode van vier jaar legde hij een traject van maar liefst 120.000 kilometer langs de Europese kustlijnen af. Zijn beelden tonen stille, verlaten landschappen: rotskusten, wadden, dijken en andere verdedigingswerken, vaak ogenschijnlijk ondoeltreffend. De fotografie roept de vraag op: zijn we in staat de ernst van het probleem correct in te schatten of is de dreiging van klimaatverandering een ongewilde realiteit waarvoor we onvoldoende zijn voorbereid?

Higher ground

In Higher ground richt De Keyzer zijn camera op een fictieve toekomst, waarin de zeespiegelstijging al een feit is. Zijn beelden brengen toeschouwers naar de bergtoppen van Europa, waar mensen zich schuilhouden. De verlaten skioorden en smeltende gletsjers vormen het decor van een wereld waarin overleven centraal staat. Hoewel doordrongen van ironie, weerspiegelen de beelden onmiskenbaar wetenschappelijke voorspellingen.

Beide tentoonstellingluiken tonen niet alleen de ernst van de klimaatuitdagingen maar dwingen ons ook tot nadenken, verklaart burgemeester Kris Vandecasteele: “De expo focust op de plaats van de mens in een veranderende wereld, maar ook hoe wij met die wereld omspringen. Zeker in het kader van de klimaatproblematiek vallen hier lessen uit te trekken. Zeker voor een badstad en kusthaven als Nieuwpoort die aan de zee ligt. De zondvloed in de expo is weliswaar fictief, maar het is aan ons allen om ons steentje bij te dragen en ervoor te zorgen dat de fictie geen realiteit wordt. Het is een uiterst relevante boodschap.”

Film, schrijftafels en schrijfwedstrijd

In de marge van de dubbelexpo wordt in Westfront Nieuwpoort ook OdysSea vertoond, een film van Jimmy Kets. Voor de film liep Kets een tijdje in het kielzorg van Carl De Keyzer. Het leverde een intiem en meeslepend portret op van de internationaal geprezen Magnumfotograaf.

Ook drie Vlaamse schrijvers – Ans Vroom, Mathias Sercu en Nele Van den Broeck – lieten zich door Carl De Keyzer inspireren. Ze kozen één van zijn beelden uit de tentoonstelling en probeerden het te vatten in woorden. Dat mocht in eender welke vorm, zolang het niet meer dan 500 woorden bevatte.

Het publiek kan ook zelf aan de slag. In het kader van de expo wordt immers een heuse schrijfwedstrijd georganiseerd, legt schepen van Cultuur Ann Gheeraert uit: “Bezoekers krijgen de unieke kans om hun eigen kijk op de beeldtaal van fotograaf Carl De Keyzer te geven. Daarbij kan men ter plaatse in Westfront Nieuwpoort of nadien thuis een foto van De Keyzer in klinkende woorden gieten. De vorm mogen zij helemaal kiezen: een kortverhaal, een gedicht, een slogan, een dialoog, een essay, een song … alles mag. Een mooie uitdaging voor wie graag met taal werkt.”

Deelnemers aan de schrijfwedstrijd dienen een tekst in die maximaal 500 woorden telt en in het Nederlands is opgesteld. De tekst moet ten laatste op vrijdag 18 april 2025 vóór 12 uur ingediend worden. Het volledige reglement en instructies om je tekst in te dienen, vind je op www.visit-nieuwpoort.be/carldekeyzer.

De dubbeltentoonstelling van Carl De Keyzer is te zien in Westfront Nieuwpoort van donderdag 30 januari 2025 tot en met maandag 9 juni 2025. Het volledige programma, ticketformules en openingsuren kun je terugvinden op www.visit-nieuwpoort.be/westfront. Voor inwoners van Nieuwpoort is de toegang tot Westfront Nieuwpoort gratis.