Tienduizendste bezoeker voor Wintersfeer in Damme

De tentoonstelling ‘Wintersfeer in Damme’ verwelkomde op vrijdag 3 januari haar tienduizendste bezoeker. Op de tentoonstelling worden bezoekers uitgenodigd om de bloemenkunst van de gerenommeerde Brugse sfeermaker Frederiek Van Pamel te ontdekken in het historische kader van het Damse Sint-Janshospitaal.

De eer was voor Marie-Claire Van Oosterwijck. Ze kwam de tentoonstelling bezichtigen samen met echtgenoot Paul Janssens en hun kleindochter Elodie Splitoir, die overigens zelf bloemschikster is. Marie-Claire kreeg een mooie ruiker bloemen van Frederiek Van Pamel. Met het overschrijden van tienduizend bezoekers mag dus ook de zevende editie van ‘Wintersfeer in Damme’ een succes genoemd worden. (PDV)