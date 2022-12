Tentoonstelling in Brugs Hof Bladelin focust op Lamoraal van Egmont

In het Hof Bladelin aan de Naaldenstraat in Brugge besteedt een kleine tentoonstelling nog tot 22 januari 2023 aandacht aan Lamoraal van Egmont die 500 jaar geleden werd geboren en als kleine jongen in Brugge woonde. Het bekendste feit van Lamoraal van Egmont is dat hij in 1568 op bevel van de hertog van Alva op de Grote Markt in Brussel werd onthoofd.

Egmont werd geboren in het Henegouwse plaatsje Lahamaide, maar het kon bijna ook in Brugge geweest zijn. Immers in het Hof Bladelin woonde Francesca van Luxemburg die was gehuwd met Jan IV, graaf van Egmont.

Jeugdjaren in Brugge

Uit dit huwelijk werd op 18 november 1522, dus precies vijf eeuwen geleden, Lamoraal van Egmont geboren. Hij bracht dan ook zijn jeugdjaren in Brugge door tot hij als page naar Spanje vertrok en aan het hof van Filips II een militaire opleiding kreeg en het tot generaal schopte.

Hoewel Egmont de beeldenstorm veroordeelde en trouw aan de Spaanse koning Filips II zwoer, werd hij door de inquisitie, de zogenaamde Bloedraad ter dood veroordeeld en samen met de graaf van Horne onthoofd. Dit en andere feiten vormden het begin van de Tachtigjarige Oorlog en de aanzet tot de scheiding van de Nederlanden. (CW)