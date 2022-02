Strook-expo in Brugge sluit af met muzikale nocturne

Musea Brugge heeft dinsdag de 20.000ste bezoeker verwelkomd voor de expo Strook. De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 6 maart en wordt afgesloten met een muzikale nocturne in samenwerking met Cactus Muziekcentrum.

Stefaan De Croock, alias Strook, zette persoonlijk de 20.000ste bezoeker aan de expo in de bloemetjes. Die eer viel te beurt aan de zestienjarige Niels Borgermans, die met zijn klas van Kunsthumaniora Sint-Lukas in Brussel het Groeningemuseum bezocht, een van de drie locaties van de Strook-expo ‘It’s only a matter of time’.

Ook Elviera Velghe, directeur Musea Brugge, Publiek & Tentoonstellingen, en cultuurschepen Nico Blontrock huldigden Niels. “Het doet ons bijzonder veel plezier dat we deze mooie kaap kunnen ronden”, aldus schepen Blontrock. “De expo van Strook is de voorbije maanden zeer duidelijk in de smaak gevallen bij het grote publiek – bij binnenlandse én buitenlandse bezoekers – en is een van de hoogtepunten van ons kunstenfestival Mind the Artist, dat we half maart afsluiten.”

Muzikale conversaties

In samenspraak met Strook heeft Cactus Muziekcentrum aan een dwarsdoorsnede van de avontuurlijke Belgische muziekscene gevraagd om muzikale conversaties op te zetten met het tentoongestelde werk van Strook, en zo een nieuwe dimensie toe te voegen. Artiesten wiens werk raakt aan de centrale en universele thema’s van het werk van Strook of die het contemplatieve karakter van de expo versterken werden geselecteerd en aangevuld met een aantal improvisaties en soundscapes. Het publiek laat zich door de expo leiden op basis van het muzikale programma of neemt het beeldend werk als gids om zich te laten verrassen.

Line-up

Tijdens de nocturne krijgen we op 5 maart tussen 19 en 2” uur in het Arentshof, het Groeningemusuem en het Sint-Janshospitaal concerten, muzikale interventies en improvisaties te zien en te horen van meestergitarist Bert Dockx (Flying Horseman, Dans Dans, Ottla) en saxofonist Thomas Jilling (Ottla), Echo Beatty, die elementen van elementen van folk en indie combineert met alternatieve rock, singer-songwriter Camille Camille, pianist en toetsenist Dorian Dumont, neoklassiek pianist Wouter Dewit, Bolt Ruin, Oriana Ikomo en Eppo Janssen van Duyster.

“Onze rijke en talentvolle nationale muziekscene vraagt om een programmatie met oog voor diversiteit in stemmen en stijlen. We kozen dan ook voor een combinatie van beloftevolle nieuwlichters en sterkhouders uit de underground, wat resulteert in een boeiend muzikaal palet op het scherp van de snee”, aldus Felix Van De Loock, programmator bij Cactus Muziekcentrum.