Stadsarchief verrijkt met unieke affichecollectie Olivia Geerolf

Hedwig Swimberghe, echtgenoot van twee jaar geleden overleden Brugse choreografie Olivia Geerolf, heeft een collectie van meer dan 200 affiches aan het Stadsarchief geschonken. De schenking bied een aparte kijk op het leven en werk van Geerolf.

Olivia Geerolf (1950-2023) richtte in 1970 haar eigen dansschool op, nu bekend als het Ballet Olivia Geerolf. Generaties dansers kregen in haar opleidingscentrum een stevige basis, waarvan velen een succesvolle professionele carrière hebben uitgebouwd. Geerolf was als choreografe en docente niet enkel actief in ons land, maar ook tal van andere landen zoals Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Griekenland, Japan, Oekraïne, Rusland.

Men kan haar carrière bijna volgen aan de hand van de paar honderd affiches die aan het Stadsarchief zijn geschonken. “De collectie weerspiegelt haar indrukwekkende loopbaa”, aldus schepen van cultuur Nico Blontrock. “De schenking past perfect in de al bijzonder uitgebreide verzameling van circa vijfduizend affiches van het Stadsarchief. De nieuwe aanwinst brengt een persoonlijk en artistiek verhaal dat perfect past binnen ons culturele erfgoed.”

Naast haar werk als danspedagoge en choreografe drukte Olivia Geerolf niet enkel haar stempel op de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet, maar ook op de evenementen Banket van de Witte Roos en de Stoet van Maria Van Bourgondië.

Geerolf schreef ruim zeventig choreografieën op zeer uiteenlopende partituren, zowel folklore, jazz, klassieken als hedendaags. Haar oeuvre omvat werk van Bach, over Mozart, Beethoven, Schubert, Sibelius, Richard Strauss tot The Beatles, Art Ensemble of Chicago en Pink Floyd.

Bij dit alles kan gedacht worden op haar creaties rond meesterwerken als Carmina Burana van Carl Orff, Meeting Bach enkel op muziek van J.S. Bach, de Bolero van Ravel of Gaudi Light Genious over het leven en werk van de Catalaanse kathedraalbouwer Antoni Gaudi.

Voor dit alles ontving ze in 1980 de Achiel Van Ackerprijs voor haar artistieke en sociale impact. (CW)