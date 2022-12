Stad Ieper lanceert ‘LOUISE VERTELT’: “Stadswandeling waarbij Louise De Hem je meeneemt door haar geboortestad”

‘LOUISE VERTELT’ is een winterse vertelwandeling in Ieper van vijf kilometer die je individueel beluistert op je smartphone. De Ieperse 19de-eeuwse kunstenaar Louise De Hem wijst je via een app de weg langs negen van haar belangrijkste kunstwerken. Het Yper Museum lanceert deze audiotour in het kader van de tentoonstelling ‘LOUISE/EDITH. Op handen gedragen’.

“De historische wandeling brengt je langs schilderijen en pasteltekeningen van Louise in de Ieperse straten. De locaties zijn niet lukraak gekozen”, meldt het Yper Museum. “Het zijn plaatsen in de stad die een duidelijke link hebben met de getoonde afbeelding. De plek heeft een link met Louise zelf (De Hempad of haar atelier in de de Stuersstraat). De plaats zelf is het onderwerp van het schilderij (Sint-Jan en vestingen/platteland). Of er is een duidelijke link met het onderwerp op het doek en de plaats in de stad (tentoongesteld in het Vleeshuis, personage woonde of werkte op deze plek). Zo brengt het Yper Museum één van de mooiste Ieperse kunstcollecties in het straatbeeld tot bij de wandelaars, toeristen en uiteraard de Ieperlingen.”

De wandeling heeft ook een educatief en toeristisch doel. “Via de Erfgoedapp maakt het Yper Museum een vertelwandeling die bezoekers van locatie tot locatie begeleidt. Op iedere stopplaats vertelt Louise haar verhaal. Over het werk en tegelijk ook over de straat of locatie. Elk kunstwerk draagt ook een QR-code die je naar de website van het Yper Museum brengt. Op de site krijg je meer info over het werk en kan je ook de vertelling van Louise beluisteren.De wandeling start bij het Nieuwerck, aan het Yper Museum.”

Buitenbeentje

“Buitenbeentje is de speciale Louise-installatie in het dorp Sint-Jan, aan de Bellewaerdebeek. Deze ligt niet langs het wandelparcours. Sint-Jan verdient echter wel een speciale ‘Louise-touch’ omdat het dorp Louise nauw aan het hart lag. Ze kwam er in de zomer van 1891 om te schetsen. Het ontwerp, door de technische dienst van de stad, is opvallend. Het moet bewoners en passanten triggeren om de stadswandeling uit te proberen op een mooie winterdag. De digitale uitwerking, de coördinatie, het script en het acteerwerk gebeurde door collega’s van het Yper Museum. Cultuurcentrum Het Perron stond in voor de geluidsopnames en de grafische dienst van Stad Ieper verzorgde de lay-out.”

De omkadering van de kunstwerken op de diverse locaties zijn ontworpen door de technische dienst van de stad. “De ‘LOUISE VERTELT’-installaties zijn origineel van opzet en bevatten een spelelement. Dat maakt de wandeling ook leuk voor kinderen. De uitwerking van de tekeningen en ontwerpen gebeurde door timmerlui van de technisch dienst. ‘LOUISE VERTELT’ is dus maatwerk en het resultaat van een productieve samenwerking door verschillende stadsdiensten.”