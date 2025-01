Smid Luc brengt opvallende tentoonstelling naar kasteel Wallemote: “Uit passie voor de smeedkunst”

De Winkelse smid Luc Vandecasteele organiseert in februari een opmerkelijke tentoonstelling in kasteel Wallemote in Izegem. Driehonderd gesmede kunstwerken, elk gemaakt uit een klein stukje staal van 150 millimeter lang, zullen er te zien zijn. “Ik wil graag tonen dat smeden meer is dan hard kloppen alleen.”

De 68-jarige Luc Vandecasteele werkte dertig jaar als smid. De Winkelnaar is inmiddels met pensioen, maar oefent nog met veel passie zijn hobby uit. In zijn tuin achter zijn woning aan de Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel heeft hij zijn eigen ruimte. Aan de muren hangen er tal van foto’s. “Samen met andere smeden hebben we in tal van landen al mooie dingen gemaakt.”

Luc zijn kennis van het smeden wordt dan ook tot ver buiten Sint-Eloois-Winkel geapprecieerd. De voorbije jaren zetelde de Winkelnaar in de jury van verschillende belangrijke wedstrijden. In 2023 zat hij zelfs in de jury van het wereldkampioenschap, een wedstrijd die hij in 2009 zelf met het Belgische team wist te winnen. Dit jaar gaat hij weer naar Italië, vorig jaar was hij jurylid tijdens een belangrijke wedstrijd in de Verenigde Staten.

Fijn object

Toch blijft de wereld van de smeedkunst klein. Voor buitenstaanders is het niet altijd even gemakkelijk om te begrijpen wat een smid allemaal wel kan. “Veel mensen hebben een vertekend beeld van wat een smid allemaal doet. Het is niet alleen hard kloppen om grote stalen constructies te realiseren. Vaak gaan we ook erg nauwkeurig te werk en is het eindresultaat een mooi, fijn object”, aldus Luc.

Die gedachte deelt ook Ambrose Burne, lesgever aan het College of Arts in Engeland. Burne hielp in 2016 ook mee aan de realisatie van het Poppymonument in de Westhoek ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. “Burne gaf zijn leerlingen de opdracht om een kunstsmeedwerkje te maken uit een stukje staal van 150/20/20 millimeter. Dat idee werd zo’n succes dat ook smeden uit de hele wereld met de opdracht aan de slag gingen. Iedereen gaf een andere invulling aan die opdracht. Daardoor ontstonden tal van verschillende, mooi gemaakte objecten”, vertelt Luc. De #150mmchallenge resulteerde uiteindelijk ook in een tentoonstelling die inmiddels al te zien was in onder andere Italië en Engeland. “Ik vond het wel een leuk idee om al die werkjes ook naar België te halen.”

Knijper en cobra

Zo gezegd, zo gedaan. Luc reisde in maart vorig jaar met zijn bestelwagen naar Engeland en keerde terug met tal van dozen met daarin zo’n 300 smeedwerkjes. Van een knijper tot een kikker of een elektriciteitskabel. Smeden van over de hele wereld gingen elk op hun eigen manier aan de slag met het 15 centimeter lange stukje staal. “De collectie bevat ook twee werkjes van mij. Zo maakte ik onder andere ook het logo van de firma waar onze zoon werkt, een cobra, na.” Naar aanleiding van de expositie werd er tevens een boek gelanceerd waarin alle werken te zien zijn en waarin er uitleg wordt gegeven over hoe het idee voor de expositie opgevat werd.

Kasteel Wallemote

In september stelden Luc en zijn vrouw de #150mmchallenge al tentoon in Transfo in Zwevegem. Die vijf weekends lang durende expo lokte 1.250 bezoekers. “De tentoonstelling werd een succes en smaakte naar meer. De smeedwerkjes moeten in maart terug naar Engeland, maar vooraleer dat gebeurt had ik graag nog eens aan zoveel mogelijk mensen getoond wat een smid wel in zijn mars heeft”, aldus de Winkelse smid.

Luc en zijn vrouw Christine palmen van zondag 2 februari tot en met zaterdag 22 februari kasteel Wallemote in Izegem in. “De ideale plek om al dat mooie werk te exposeren. In vergelijking met in Zwevegem kan je ook tijdens de week de expo bezoeken. We hopen zo ook heel wat scholen het resultaat van dit prachtige ambacht te tonen. Voor bijvoorbeeld leerlingen die metaal studeren kan dit erg interessant zijn, maar ook binnen het vak esthetica is een bezoek aan de expo zeker de moeite waard. ” Bezoekers kunnen de expo gratis bezoeken. “Want dit doen we gewoon uit passie voor de smeedkunst.”