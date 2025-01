Save the date! Langverwachte opening van museum Abby gaat door op 29 en 30 maart

De werken aan Abby, het nieuwe museum voor beeldende kunst in het Begijnhofpark, naderen stilaan hun einde. Het openingsweekend vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 maart. Wie niet meer zo lang wil wachten, kan proberen een golden ticket te bemachtigen voor de exclusieve pre-opening op 1 maart.

Met Abby opent in Kortrijk een nieuw, eigenzinnig museum voor beeldende kunst, dat de menselijke verbeeldingskracht viert en ruimte biedt voor reflectie, ontmoeting, co-creatie en transformatie. “Abby is nieuwsgierig, speels, laagdrempelig en meerstemmig. Samen met een divers netwerk van organisaties, makers en gemeenschappen en met kunst als universele taal verkennen we wat ons als mensen definieert en verbindt, over grenzen, generaties en culturen heen”, klinkt het bij de organisatie.

De Groeningeabdij in het Begijnhofpark werd omgebouwd tot een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite. Abby wordt opgevat als een huis met verschillende kamers die elk een eigen sfeer en programma hebben, waaronder het ‘paviljoen’ als een sociale ontmoetingsplek met een café, het gezellige ‘dormitorium’ met salons voor mini-tentoonstellingen, en state-of-the-art tentoonstellingszalen van circa 500 m².

Golden ticket

Een golden ticket geeft je toegang tot de exclusieve pre-opening van Abby op 1 maart. Als deel van het ‘testpubliek’ krijg je een unieke eerste inkijk in het museum en de openingstentoonstelling, en kan je feedback geven om de museumervaring nog beter te maken. Een niet te missen ervaring voor nieuwsgierige geesten!

Je kan een golden ticket bemachtigen door een ‘superfan’ te worden. Volg Abby via de socials en schrijf je hier in op hun nieuwsbrief. De organisatie deelt ook tickets uit tijdens verschillende activiteiten en via allerlei acties. Zo werden er al tickets verdeeld tijdens Kunstendag voor Kinderen en De Zeven van Abby en zaten er golden tickets verstopt op enkele buitenlocaties van de Triënnale Kortrijk.

Houd de website www.abbykortrijk.be, de nieuwsbrief en hun sociale media dus goed in de gaten om ook kans te maken op zo’n begeerd golden ticket.