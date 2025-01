Ruim 10.000 bezoekers voor Vigor Boucquet

De overzichtstentoonstelling van de Veurnse Vlaamse meester Vigor Boucquet klokt af op meer dan 10.000 bezoekers. Een mooie mijlpaal voor de tentoonstelling rond de 17de-eeuwse schilder Vigor Boucquet, die werd geopend op 1 juli en nog loopt tot en met zondag 5 januari. Daarna keren alle schilderijen terug naar hun vaste locatie in verschillende kerken in de Westhoek.

Paul Van Damme en Jeaninne De Taey brachten als 10.000ste bezeoekers een bezoek aan de tentoonstelling. Ze mochten een boeket en geschenkpakket van de schepen van Cultuur Jonas Bel en cultuurdeskundige van Stad Veurne Sally Cauwelier in ontvangst nemen. De Oost-Vlamingen en tweedeverblijvers uit Westende brengen regelmatig een bezoek aan Veurne. Hun kennismaking met Vigor Boucquet was alvast onvergetelijk.

“De overzichtstentoonstelling werd georganiseerd in het kader van het themajaar ‘400 jaar Landshuis’, en volgde het belevingscentrum Vrij Vaderland op, voorheen gevestigd op de eerste verdieping van het historische gebouw. Een uniek aantal werken, tekeningen en archiefstukken werden samengebracht in de impressionante Stenen Zaal.”

Naam en faam geven

“Het doel is om de Veurnse schilder naam en faam te geven en om een breed publiek te laten kennismaken met zijn werk, een opzet die duidelijk geslaagd is! Met deelnames aan Open Monumentendag, Kunstendag voor Kinderen en enkele yogasessies werd er hier verder op ingezet. De 400ste verjaardag van het Stad- en Landshuis was dit jaar ons themajaar. We hebben in het voorjaar een prachtig lichtspektakel gezien met ‘Oog van de Storm’. Het tweede belangrijkste evenement in dit kader was de tentoonstelling rond Vigor Boucquet. De verwelkoming van de 10.000ste bezoeker is dan ook een pluim op het vele werk”, aldus schepen van Cultuur Jonas Bel.

“In 2025 staat er een nieuwe tijdelijke tentoonstelling op de planning. Een tipje van de sluier: We zetten de tendens verder om Veurnenaars in de spotlight te zetten!”

De tentoonstelling is gratis toegankelijk tot en met zondag 5 januari: op vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. (MVO)

Alles over de overzichtstentoonstelling Vigor Boucquet: www.veurne.be/nl/overzichtstentoonstelling-vigor-boucquet.