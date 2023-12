Reuzegrote kerstballen van bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel zorgen voor sfeervol extraatje in museum Koers

Vanaf zaterdag 9 december kunnen bezoekers van het museum Koers in Roeselare zich aan een sfeervol extraatje verwachten. De Brugse florist en decorateur Frederiek Van Pamel creëerde met zijn team in de grote benedenzaal van het museum een feeërieke kerstinstallatie.

Op de benedenverdieping van Koers bouwde de Brugse florist en decorateur Frederiek Van Pamel een bijzonder kerstdecor. Reuzegrote kerstballen liggen er als knikkers uitgestrooid. In het midden daarvan torent een florale opstelling van kerstgroen. “De zilveren kerstballen reflecteren de ruimte en de bezoeker en tussen de hoge pilaren van de florale opstelling voelt die bezoeker zich als een kabouter in het bos”, zegt Van Pamel.

Toen hij enige tijd geleden naar de zaal kwam kijken, wist hij onmiddellijk wat hij er wou creëren. “In een grote ruimte moet je ook iets groots presenteren. Ik was op slag verliefd op het gebouw. De groene, rode en oranje tinten in het plafond komen terug in de opstelling en de vloer loopt door in de weerspiegeling van de kerstballen.”

Kerstkaartje

Naar aanleiding van de kerstprogrammatie in het museum opent Koers drie zondagen de deuren. De installatie blijft staan tot 7 januari. Een bezoekje aan de benedenzaal is inbegrepen in het toegangsticket van het museum. Roeselarenaars mogen gratis binnen. “Wie nog een unieke familiefoto wil voor op een kerstkaartje weet dus waar naar toe”, grapt schepen van Sport Piet Delrue (Lokaal Liberaal). Foto Stefaan Beel.