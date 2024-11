Permekemuseum Jabbeke stelt nu ook beeldhouwwerken van Permeke tentoon

In het Permekemuseum in Jabbeke zijn vanaf eind november beeldhouwwerken te zien van kunstenaar Constant Permeke. De kunstenaar is vooral bekend voor zijn schilderijen, maar met de tentoonstelling ‘Down to Earth’ wil het museum de schilder ook als beeldhouwer in de kijker zetten. Ook zijn tijdgenoten Aristide Maillol, Ossip Zadkine, Oscar Jespers, Käthe Kollwitz en Ernst Barlach zijn vertegenwoordigd.

Permeke is bij het brede publiek vooral gekend voor zijn schilderijen, maar het Permekemuseum zet nu ook zijn beeldhouwwerken in de kijker met de tentoonstelling ‘Down to Earth’, gecureerd door Inne Gheeraert. De afgelopen drie jaar heeft Mu.ZEE een uitvoerig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de beeldhouwtechnieken van Permeke. Dat was nodig, want de kunstenaar heeft veel van zijn beelden vernietigd. Het onderzoek geeft een inkijk op zijn werkwijze, materiaalkeuzes en de samenhang van de verschillende versies.

Permeke maakte beelden in een basis van klei en goot ze vervolgens af in gips, kunststeen of brons, of bakte ze tot terracotta. Van eenzelfde vorm maakte hij meerdere versies in telkens andere materialen. Enkele centrale thema’s komen vaak terug, zoals de zaaier, een moeder met kind, de gewone mens, een naakte vrouw of de mythische Niobe.