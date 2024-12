Passchendaele Museum trekt meer dan 107.000 bezoekers: “Grote renovaties voor 2025”

Het Passchendaele Museum kijkt terug op een bijzonder geslaagd seizoen. Mede dankzij de nieuwe belevingsexpo ‘Passchendaele 1917’ en de tijdelijke tentoonstelling ‘Echoes of War’ wist het museum maar liefst 107.049 bezoekers aan te trekken.

“Het voorbije werkjaar was een goed jaar, waarin we een aantal nieuwigheden aan onze bezoekers mochten presenteren, zoals de belevingsruimte die de bezoeker meeneemt op het slagveld van de Slag bij Passendale met muziek van Jef Neve en ook de tentoonstelling Echoes of war”, vertelt een tevreden voorzitter en schepen Joachim Jonckheere (#Team8980). “Deze vernieuwingen werden door het publiek ook gesmaakt. Meer dan 107.000 bezoekers bezochten het museum, waarmee het vooropgestelde doel behaald is. Dat is ook 5.000 bezoekers meer dan in 2023.”

Ook inwoners

“De meeste bezoekers kwamen uit België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Britse markt werd de voorbije jaren geteisterd door de Brexit en de coronacrisis, maar herstelt zich nu duidelijk, toch zeker wat het aspect groepsbezoeken betreft. 55 procent van alle bezoekers zijn groepsbezoekers en 45 procent zijn individuele of losse bezoekers. Dat is een toename van het aandeel individuele bezoekers ten opzichte van de voorbije jaren, toen dat op 40 procent lag.”

Ook de Zonnebekenaar bezoekt het museum. “In 2024 kwamen ongeveer 1.000 inwoners van onze gemeente langs, één op de twaalf inwoners dus. Voor Zonnebekenaren is een museumbezoek al altijd gratis geweest en ook in 2025 zal dat zo blijven. We zien vaak inwoners die langskomen met de kinderen voor het verhaal van Lisa, Louis en Maurice of inwoners die langskomen met bezoekers. Ze zijn dan ook vaak heel trots op ons, en eigenlijk ook hun, museum.”

Toekomst

Volgend jaar hoopt men 110.000 bezoekers te mogen verwelkomen. Momenteel zijn er renovatiewerken bezig. “De grootste vernieuwingen vinden plaats in het huidige eerste deel van het museum. De valse wanden, die de ruimtes kleiner maakten, verdwijnen en we willen de bezoekers weer verwelkomen in de originele kasteelkamers van de familie Iweins. Op die manier krijgt de bezoeker meer het gevoel in een echt kasteel op bezoek te zijn en herstellen we ook de erfgoedwaarde van het pand. De collectie zal dus in ruimere kamers getoond worden en het verhaal van de Slag bij Passendale zal nog chronologischer dan het nu het geval is verteld worden. Ook willen we nog meer focussen op persoonsverhalen van soldaten, maar ook van eigen inwoners die bijvoorbeeld op de vlucht moesten”, stelt de schepen. “We verwachten dat de nieuwe renovatie nog meer weerklank en extra aantrekkingskracht zal bieden dan de belevingsexpo deed. De renovatie zal immers veel meer impact hebben op de bezoekersbeleving en moet de bezoeker een nog beter beeld geven over de Slag bij Passendale in alle facetten.”

Op zaterdag 1 februari 2025 opent het museum gedeeltelijk, met de ruimtes die niet vernieuwd worden. Het volledige museum opent de deuren op zaterdag 5 april 2025.