Opnieuw heel wat schenkingen voor Izegems museum Eperon d’Or

In 2022 kreeg het Izegemse museum Eperon d’Or opnieuw heel wat schenkingen. “Daar zitten alvast heel wat opmerkelijke collectiestukken tussen”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“Er worden aan het museum heel wat schoenen en borstels, werkmateriaal of documenten aangeboden”, zegt conservator Gertjan Remmerie. “We zijn daar uiteraard heel dankbaar voor. Het verzamelbeleid is een van de basisfuncties van het museum en dat gebeurt volgens vastgestelde criteria. Daardoor kunnen we jammer genoeg niet alles aanvaarden.”

Nederlandse schenking

De schenkingen komen niet alleen uit heel Vlaanderen, maar zelfs uit Nederland. “Een Nederlandse dame contacteerde Eperon d’Or in verband met haar ruime collectie schoenen en daar zaten enkele exemplaren tussen waarop een verwijzing naar Izegem stond”, zegt collectiebeheerder Lie Cauwelier.

“Door corona was er geen contact meer, maar enkele maanden later werden plots de vijf paar schoenen waarin het museum interesse had afgeleverd aan Eperon d’Or.”

Borstelmachine van Rebry

Ook een schenking van de heemkundige kring uit het Oost-Vlaamse Berlare springt in het oog.

“Ze schonken ons drie machines, waaronder een liggermachine die een hoeveelheid haren of vezels met een kram in een borstelgat slaat. In het museum hebben we zo’n machine van Duitse makelij, maar die dateert uit 1898 en is door slijtage nog moeilijk te gebruiken.”

De Duitse ligger-kettingmachine zal in Eperon d’Or vervangen worden door een Izegemse liggermachine van Rebry. © gf

“Dat we die machine nu kunnen vervangen door een exemplaar afkomstig van de voormalige Izegemse machinefabrikant Rebry is wel heel bijzonder. Ook Izegemse borstelmakers werkten vroeger met dat type machine en voor de machinevrienden is dit nieuwe exemplaar dan ook een geschenk uit de hemel”, besluit schepen Kurt Himpe.