Nieuw Bakkerijmuseum met totaalbeleving kreeg sinds de opening zo’n 22.000 bezoekers over de vloer

Meer dan twee jaar nadat de werken waren gestart (najaar 2021) om het Bakkerijmuseum te ‘kneden’ voor de toekomst, opende het gloednieuwe museum de deuren. Iedereen is trots op het resultaat, en dat zou ook wijlen Walter Plaetinck zijn, die in 1983 de vzw ‘Internationaal Museum voor Brood-Banket-Suikerbakkerij en Ijsbereiding Walter Plaetinck’ oprichtte, de voorloper van het in 1985 officieel ingehuldigde ‘Bakkerijmuseum’.

In het nieuwe Bakkerijmuseum kreeg het voormalige woonhuis de functie van onthaal- en museumruimte voor tijdelijke expo’s, en ook het kenniscentrum en de unieke bibliotheekcollectie werden er ondergebracht. De graanschuur doet dienst als museum, workshopruimte en werkatelier. De oude paardenstal werd getransformeerd tot cafetaria. Het nieuwe vrijstaande onthaal- en workshoppaviljoen is een moderne vertaling van de oorspronkelijke gebouwen op de site. Multimediale beleving is de rode draad waarbij de diverse facetten van het bakkersambacht in de kijker worden gezet.

Jonas Bel, schepen van toerisme, cultuur, jeugd en onderwijs: “De heropening van het Bakkerijmuseum was een van de hoogtepunten van 2024 en dit blijkt ook uit de cijfers. Onze broodcultuur zit in ons erfgoed ingebakken. Zowel in ons dagelijkse leven als op hoogtepunten in het leven (huwelijken, feestdagen…) maakt het bakken van diverse lekkernijen deel uit van ons leven. Het spreekt voor zich dat het Bakkerijmuseum voor onze stad een belangrijke troef als vrijetijdsaanbod is.”

Publieksmedewerker Nele Behaeghel en Ina Ruckebusch (wetenschappelijk medewerker en collectieverantwoordelijke): “Het was een race tegen de tijd om het nieuwe museum en de medewerkers klaar te stomen voor de grote opening. Niet enkel het uitzicht van het museum was compleet nieuw, maar ook de structuur veranderde, van vzw naar stadsdienst. Dit maakte het tot een intense periode van verandering voor alle medewerkers. De heropening en positieve bezoekersreacties zorgden voor een enorme boost. Want dat is waar iedereen het uiteindelijk voor doet. Dat het nieuwe museum aanslaat, blijkt duidelijk uit de cijfers: we kregen bijna 22.000 mensen over de vloer. Een absoluut record in de geschiedenis van het museum! We zijn ook heel trots op het feit dat het succes niet enkel kwantitatief, maar ook kwalitatief is. Het museum slaagt erin een totaalbeleving aan te bieden, met de combinatie workshop – museumbezoek – museumcafé – museumtuin. Bezoekers spenderen ook relatief veel tijd op het domein. In 2025 viert het museum zijn 40-jarige bestaan en zetten we naast de bestaande succesformules extra in op beleving in de tuin, een workshopaanbod voor volwassenen en een kunstproject rond de imposante fotocollectie van fotograaf-patissier Hector De Haeck.”