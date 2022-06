Museumpas in de lift bij West-Vlamingen, maar ook West-Vlaamse musea populair

De afgelopen jaren kwamen 7 procent van de mensen, die een museumpas aankochten uit West-Vlaanderen. Maar in 2022 is dit al verdubbeld naar 14 procent en het jaar is nog maar halfweg. Met een museumpas kan je voor 59 euro een jaar lang meer dan 200 verschillende musea onbeperkt bezoeken. Maar niet alleen het aantal West-Vlamingen onder de museumpashouders doet het goed. 12,5 procent van de bezoeken met zo’n museumpas zijn naar een van de 28 West-Vlaamse deelnemende musea.

In 2018 werden de eerste museumpassen verkocht. Dat was een nieuw concept van de organisatie MuseumPassMusées. Voor 59 euro kan je een jaar lang onbeperkt musea bezoeken, die zich hebben aangesloten bij de organisatie. Ondertussen zijn dat er meer dan 220, waaronder 28 musea in West-Vlaanderen.

In de afgelopen 4 jaar al meer dan 300.000 museumpassen verkocht. “Van 2019 tot 2021 woonden 7 procent van alle mensen, die een museumpas kochten in West-Vlaanderen. Maar sinds het begin dit jaar is dit verdubbeld en werd 14 procent van de museumpassen in 2022 al verkocht aan West-Vlamingen. En het jaar is nog maar halfweg”, vertelt directeur Erika T’Jaeckx.

West-Vlaamse musea populair

De deelnemende musea in Brussel en de provincie Antwerpen worden met een museumpas het vaakst bezocht. Maar West-Vlaanderen volgt op de derde plaats met 12,5 procent van de bezoeken van alle museumpashouders in België. “Een van de redenen dat de West-Vlaamse musea best populair zijn, ligt waarschijnlijk aan hen zelf. Ze hebben het afgelopen jaar een heel mooie programmatie en veel afwisseling voorzien, zodat mensen met een museumpas van over heel het land bij hen zouden langskomen.”

“De West-Vlaamse musea hebben zichzelf goed in de kijker gezet en daarom kregen ze veel bezoekers met een museumpas over de vloer”

“Bijvoorbeeld MuZee en het James Ensorhuis in Oostende en de expo ‘Poes!’ in het Yper Museum of de musea in Brugge hebben zichzelf heel goed in de kijker gezet. Maar de West-Vlamingen, die een museumpas hebben aangekocht, moeten daarom niet per se in eigen provincie blijven. Bij het museumpas krijg je 5 kortingcodes voor een treinrit bij de NMBS. Zo kunnen ze een daguitstap plannen naar andere provincies om daar musea te bezoeken”, gaat T’Jaeckx verder.

Nieuwe musea

Museumpas © BELGA IMAGE NICOLAS MAETERLINCK

Nu kan je met een museumpas onbeperkt al 28 musea bezoeken in West-Vlaanderen, zoals het Abdijmuseum in Koksijde, het Belle Epoque centrum in Blankenberge of het Bakkerijmuseum in Veurne. “De afgelopen zomer waren de musea aan de kust heel populair, ook los van de museumpassen. Waarschijnlijk zochten mensen, die hun vakantie daar hadden geboekt door het onverwachts slechte weer een alternatief.” Maar ook in het binnenland van de provincie doen er veel musea aan het project mee. Denk maar aan Talbout House in Poperinge, Texture museum in Kortrijk, museum Koers in Roeselare, het schoenen museum Eperon d’Or in Izegem of de talloze musea in Brugge.

En er komen nog meer musea bij. “Binnenkort zullen het Adornesdomein en het Kantcenturm in Brugge zich bij ons aansluiten. En in 2023 zal het Visserijmuseum NAVIGO in Oostduinkerke heropend worden. Op langer termijn zijn we heel benieuwd wat de komst van het nieuwe museum Abby in Kortrijk en het vernieuwde museumkwartier in Brugge zal geven”, vertelt T’Jaeckx enthousiast.