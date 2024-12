Museum Eperon d’Or stevent af op absoluut bezoekersrecord: “April en september als topmaanden”

Nadat in 2023 het aantal bezoekers in Eperon d’Or het record in 2018 benaderde, stevent het Izegemse museum dit jaar af op een nieuw absoluut record. “Met de al geregistreerde bezoekers en de reservaties voor december zal het museum dit jaar nog meer bezoekers dan het topjaar 2018 hebben”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA) in zijn laatste persnota als schepen. Straks zetelt hij, na de installatievergadering van maandagavond 2 december, opnieuw als gemeenteraadslid en ook nog als provincieraadslid.

“We stevenen af op een record van meer dan 23.500 bezoekers. In 2024 waren april met bijna 4.100 bezoekers en september met zelfs meer dan 6.000 bezoekers absolute topmaanden. De Sneakers Expo en de activiteiten naar aanleiding van Open Monumentendag zorgden voor heel wat deelnemers en bezoekers”, verduidelijkt Kurt Himpe. “Intussen zorgt de tijdelijke expo ‘Schoen. Passie.’ voor heel wat interesse, een expo die opgebouwd is rond de omvangrijke schenkingen van Louis Henrard uit Luik en Frieda Dauphin-Verhees uit Antwerpen”, besluit Himpe.