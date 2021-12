Museum Eperon d’Or in Izegem verwent kinderen tijdens de eindejaarsperiode

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode pakt museum Eperon d’Or in Izegem uit met een kindvriendelijke activiteit. “Tot 9 januari worden kinderen bij een bezoek aan het museum verwend met een geschenkje”, zegt conservator Gertjan Remmerie. “Door omstandigheden moest de Pakjesfabriek van de Sint vroegtijdig stopgezet worden, maar het museum heeft alweer een alternatief klaargestoomd.”

“Bij een bezoek aan het museum en de tijdelijke tentoonstelling ‘Borstelgevoel’ krijgen de ouders een drankje en kunnen kinderen een leuk geschenkje kiezen uit een enorme kerstlaars”, verduidelijkt schepen van Musea Kurt Himpe.

“Voor de kinderen werd een boekje uitgewerkt om op een originele manier kennis te maken met de kunstvoorwerpen die voor de tijdelijke tentoonstelling in Eperon d’Or zijn opgesteld.”

“Kaap van 80.000ste bezoeker is in zicht”

“Met het familieparcours kan de vaste opstelling van het museum bezocht worden waarbij kinderen een leuke tocht vol opdrachten kunnen uitvoeren”, aldus de conservator. “Aan de eindejaarsactiviteit kan deelgenomen worden tijdens de openingsuren van Eperon d’Or.”

“Ondanks het alweer bijzondere jaar met veel beperkingen kreeg het museum in 2021 heel wat bezoekers over de vloer. We nemen in de volgende twee weken de kaap van de 80.000ste bezoeker sinds de opening van het museum Eperon d’Or en die bezoeker mag alvast ook een leuk geschenk verwachten”, besluit schepen Kurt Himpe.

Alle info op www.eperondor.be.