Musea Brugge krijgt drie hedendaagse werken in langdurige bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap: een beeldhouwwerk, een schilderij en een tekening. De rijke collectie hedendaagse kunst van Musea Brugge wordt zo uitgebreid met waardevolle actuele werken van drie getalenteerde, Vlaamse kunstenaars.

De Vlaamse overheid heeft recent haar collectie hedendaagse kunst uitgebreid met vijftien werken van vijftien kunstenaars. Drie daarvan komen nu in het beheer van Musea Brugge. En dat zijn niet van de minste: een beeldhouwwerk van Sophie Müller, een tekening van Fabrice Souvereyns en een schilderij van Shirley Villavicencio Pizango.

Beloftevol

Onze hedendaagse kunstcollectie is een deelcollectie in volle ontwikkeling, die we geregeld uitbreiden,” vertelt Anne van Oosterwijk, directeur Collectie Musea Brugge. “We vinden het belangrijk om een rijke collectie aan te leggen voor de toekomst, met representatieve werken. Zo kochten we recent werk aan van de internationaal gerenommeerde kunstenaars Otobong Nkanga, Diana Al-Hadid en Ellen Harvey.”

“Met deze langdurige bruikleen van Vlaanderen doen Müller, Souvereyns en Villavicencio Pizango – zowel gevestigd, als beloftevol Vlaams talent – voor het eerst hun intrede in onze collectie. Een grote toegevoegde waarde, waar we zeer tevreden mee.”

Rebel

Met haar beeldhouwwerk gaat Sofie Müller (°1974) – die dit jaar nog deel uitmaakte van de expo Rebel Garden van Musea Brugge – op zoek naar de kern van ons menselijk bestaan. ‘AL/LXIV/18’ (2018) is een ‘masker’ van wit en bruin albast waarachter de mens zich verschuilt met zijn onzekerheden en onvolmaaktheden.

Shirley Villavicencio Pizango, Dusty Memories with a Smell of Nostalgia (2023) © Musea Brugge

Shirley Villavicencio Pizango (°1988) groeide op in een dorp in het Amazonewoud in Peru en verhuisde op haar achttiende naar België. Haar werk brengt de botsing tussen de twee culturen waarin zij leeft in beeld en verzoent ze met elkaar. Op het schilderij ‘Dusty Memories with a Smell of Nostalgia’ (2023) zien we een jonge persoon die het hoofd laat rusten op de tafel. De persoon staart ons aan. Is het een moment van nostalgie of verlamming?

Fabrice Souvereyns, ‘Erased. Silent message’ (2023)

Naast het potlood is de gom het belangrijkste werkinstrument van tekenaar Fabrice Souvereyns (°1995). Minutieus grift hij met potlood diepe strepen in het papier die hij nadien opnieuw uitgomt. Op zijn tekening ‘Erased. Silent message’ (2023) is het potlood volledig weggegomd. Er blijven enkel ingegrifte sporen over. We kunnen nog net een landschap herkennen.

Uitstraling

Musea Brugge heeft een rijke en diverse collectie actuele kunst, met een internationale uitstraling”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Aan deze verzameling krijgen we nu een waardevolle toevoeging. Een mooie erkenning van Vlaanderen voor de werking van Musea Brugge, die enkele jaren geleden nog benoemd werd tot Vlaams cultureel-erfgoedinstelling.”