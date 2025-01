Meer dan 25.000 bezoekers in 2024 voor erfgoedsite Eperon d’Or

2024 was een topjaar voor de erfgoedsite Eperon d’Or in Izegem. Maar liefst 25.832 bezoekers vonden hun weg naar het museum Eperon d’Or en de site Stoom & Stroom. “Het gevarieerde publieksaanbod en talloze activiteiten konden duidelijk een breed publiek bekoren”, vertelt conservator Leen Breyne.

Hoogtepunten waren onder meer Erfgoeddag met het pantoffelschieten en de pop-up expo ‘Pantoffelhelden’. De Mini & Maxi-activiteiten tijdens de krokusvakantie en de LEGO-activiteit in de paasvakantie waren een groot succes bij gezinnen. Ook Open Monumentendag, waarbij de stad en haar erfgoed in de kijker werden gezet, bracht een recordaantal geïnteresseerden naar Izegem. De bezoekersaantallen werden verder gestuwd door het feestelijk slotweekend van Sneaker Gold.

Daarnaast werd in november 2024 ook de tijdelijke expo ‘Schoen.Passie.’ geopend. Een expo volledig opgebouwd rond de indrukwekkende schenkingen van Frieda Dauphin-Verhees uit Antwerpen en Louis Henrard uit Luik.

2025 heeft heel wat in petto

“Ook in 2025 belooft het voor Eperon d’Or een bijzonder jaar te worden. Na de jaarlijkse grote schoonmaak verwelkomt Eperon d’Or vanaf 14 januari opnieuw jong en oud met open armen, met enkele nieuwe objecten in de vaste museumopstelling”, zegt conservator Leen Breyne.

De expo ‘Schoen.Passie.’ blijft te bewonderen tot en met 22 juni 2025, en biedt nog tot dan de kans om je te verdiepen in de wereld van de schoenenverzamelaars Frieda Dauphin-Verhees en Louis Henrard.

Nieuw dit jaar is de tentoonstelling ‘Eigen kweek. Schoendesign van Belgische bodem’, die vanaf 21 maart te zien is. De Antwerpse Zes, met onder meer Dirk Bikkembergs en Walter Van Beirendonck, verzetten halverwege de jaren tachtig de bakens in de modewereld en ook in schoenenland lieten ze de grond daveren. Deze Antwerpse Zes hebben de moderne modekrijtlijnen voor een groot deel eigenhandig uitgetekend. Maar ze zijn al lang niet meer de enige spelers. De expo laat je kennismaken met het werk van gevestigde waarden zoals Martin Margiela en A.F. Vandevorst en jonge succesvolle ontwerpers zoals Nele Content en Katrien Herdewyn.