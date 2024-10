Lift kapot in dorpshuis? Dan brengt organisatie tentoonstelling gewoon naar rusthuis in Rekkem

Met een tentoonstelling herdacht de werkgroep Rekkem Toen begin mei 80 jaar verzet en bevrijding in het grensdorpje. Echter, de lift was defect, waardoor heel wat mensen niet langs konden gaan. Daarom wordt de tentoonstelling nu herhaald… in het rusthuis.

Tijdens het herdenkingsweekend rond 80 jaar verzet en bevrijding in Rekkem, zorgde werkgroep Rekkem Toen begin mei voor een bijzondere tentoonstelling in het dorpshuis. Hoe verging het de Rekkemnaren tijdens de Tweede Wereldoorlog? Hoe vulden ze hun dagen?

Ook het verhaal van de Canadese marconist Albert Cormier werd uitvoerig in beeld gebracht. Nadat zijn vliegtuig werd neergehaald dook hij een jaar lang onder bij de lokale veldwachter. Tijdens dat weekend werd daarvoor een herdenkingsplaat ingehuldigd.

Lift kapot

De tentoonstelling duurde maar één weekend lang, waardoor veel geïnteresseerden niet langs konden gaan. Nog een probleem: de lift van het Dorpshuis waar de expo plaatsvond bleek kapot. Minder mobiele mensen konden er simpelweg niet geraken.

Nu krijgen ze een tweede kans. De werkgroep Rekkem Toen zal de tentoonstelling namelijk herhalen. Ze trekt daarvoor naar woonzorgcentrum Zilvervogel in de Priester Coulonstraat. “De herdenkingsweek start op maandag 4 november met een bevrijdingsnamiddag speciaal voor de bewoners”, weet Marc Pyncket.

De tentoonstelling zal daarna toegankelijk zijn voor bezoekers tot en met maandag 11 november, telkens van 10.30 tot en met 17.30 uur. Ook de plaatselijke scholen zullen een bezoekje brengen aan de tentoonstelling. “Ze zullen meer leren over het leven in Rekkem tussen 1940 en 1945. Daarnaast krijgen ze de kans om verhalen van de bewoners van het woonzorgcentrum te ontdekken.” (JDW)