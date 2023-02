Leerlingen Leiecollege toveren Old Bill in Plustreet 14-18 museum om tot kunstwerk

Wie het Plugstreet 14-18 museum bezoekt, wordt er verwelkomd door een gigantisch beeld van Old Bill. Het stripfiguurtje, met roots die teruggaan tot de Eerste Wereldoorlog, werd door leerlingen van het Leiecollege omgetoverd tot een kunstwerk van indrukwekkende afmetingen.

Het museum dient actueel als tentoonstellingsruimte voor Komens kunstenaar Michel De Witte. De beeldhouwer vervaardigde verschillende werken die geïnspireerd werden door Old Bill, het stripfiguurtje dat door Bruce Bairnsfather werd bedacht.

Grote versie van Old Bill

De man was een officier in het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog en raakte bij gevechten gewond. Tijdens zijn herstel begon de militair te tekenen en zo ontstond Old Bill. Het figuurtje groeide uit tot een regelrechte hit en zorgde ervoor dat het moreel van de troepen hoog bleef.

“Mijn werken kaderen dan ook volledig in die thematiek maar ik wilde de jeugd er eveneens bij betrekken”, licht de kunstenaar de expositie toe. “Ik vroeg aan het Leiecollege of hun leerlingen uit de schrijnwerkerij geen grote versie van Old Bill konden vervaardigen, zodat we die aan de ingang van het museum konden plaatsen.”

Twee maanden werk

Binnen de werkplaatsen van het college werd niet lang getwijfeld over een deelname aan het kunstproject. “Jongeren hun technische vaardigheden bijschaven terwijl ze ook een dosis geschiedenis kunnen verwerken? Wat valt er te twijfelen”, licht werkplaatsleider Jean-Yves Callens de beslissing toe.

“De leerlingen van het 5de en 6de middelbaar gingen eerst met potlood en papier aan de slag en ontwierpen het beeld via enkele schetsen. Toen volgde de echte uitdaging: hun tekening van amper enkele centimeters omzetten naar een beeld van twee meter hoog. Twee maanden lang werd er aan het beeld gewerkt en er werd bewust voor een zwarte kleur gekozen. Zo zal het geheel door de lucht en de wolken worden geaccentueerd.”