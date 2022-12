Koers in Roeselare kan tijdens kerstvakantie uitpakken met collectie van Belgische toppers

Het afgelopen wielerseizoen kleurde uitzonderlijk Belgisch met wereldprestaties bij de dames en de heren.

Denk maar aan wereldkampioenes Shari en Kopecky, Europees kampioen Alec Segaert, gele Lampaert, groene Wout, regenboog Remco of gravelkoning Gianni. Van elk van deze kampioenen kon Koers authentieke objecten op de kop tikken. Zoals het hoort bij pakjestijd, worden ze deze kerstvakantie onthuld in het museum.

Wout, Remco, Lampy, Lotte, Shari, Alec en Greg in Koers

Koers maakt er een erezaak van het museum aan te vullen en te actualiseren met nieuwe, bijzondere objecten. Historische stukken van decennia geleden, maar evengoed uit de recente wielergeschiedenis. Belgische wielerfans beleefden in 2022 een uitzonderlijk boerenjaar, met overwinningen van de Omloop het Nieuwsblad (Wout Van Aert), over Strade Bianche en de Ronde (Kopecky), de Tour, tot de Ronde van Spanje en het WK (Remco). Koers schakelde daarom wat bij in de zoektocht naar stukken en dat leverde enkele unieke verwervingen op.

Van zowel Remco Evenepoel als Wout Van Aert worden in Koers voortaan koersfietsen getoond. Met deze fiets won Remco in 2021 de Ronde van Denemarken, de Brussels Cycling Classic, de Druivenkoers in Overijse, Coppa Bernocchi. De Cervelo-sprintfiets van Wout is er dan weer één met tricolore vork en werd ondermeer gebruikt in de Tour of Britain waar hij de grote slokop was, en op het memorabele WK in Leuven vorig jaar. Van Lotte Kopecky verwierf Koers een speedsuit van het WK baanwielrennen Roubaix 2021 waar ze, net zoals dit jaar, wereldkampioene werd en een gesigneerd truitje van Team SD-Worx, de ploeg die ze dit jaar zoveel successen schonk. Haar duopartner in de ploegkoers, Shari Bossuyt, geeft haar Ijzeren Briek-trofee van beste West-Vlaamse renster in bruikleen aan het museum.

De beste West-Vlaming bij de mannen, Yves Lampaert, brengt zijn gele trui uit de Tour – met rugnummers en valsporen – enkele maanden onder in Koers. Minstens even machtig is het bemodderde en gehavende Parijs-Roubaix 2022-pak van stofvreter en gravelwereldkampioen Gianni Vermeersch. Ook voor de jonge garde is er aandacht met een snelpak van Europees beloftenkampioen tijdrijden Alec Segaert. Een gouden (Greg Van Avermaet) en tricolore (Wout) helm zijn voortaan ook te zien. En van de organisatoren van het Roeselaarse natourcriterium ontving het museum een door Wout gesigneerde groene Koers-trui.

“Met dit peloton aan unieke topstukken van onze toprenners toont Koers dat zij al in goeie conditie verkeert voor de start van het nieuwe koersvoorjaar!”, aldus schepen José Debels.

Expo, zoektocht en bevoorrading

De hele kerstvakantie loopt trouwens ook nog de expo ‘De wielerwereld aan je voeten’ over het Roeselaarse familiebedrijf Racing Shoes Camiel Thomas dat tot 2007 naam en faam maakte als fabrikant van veloschoenen, wielerpetjes en musettes. Aan de expo is een gratis kerstzoektocht gekoppeld, waarin jongeren heel wat speelse, actieve opdrachten voor de voeten geschoven krijgen.