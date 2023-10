Koers in Roeselare ambitieus na toekenning van 81.000 euro extra subsidies

Het Museum van de Wielersport in Roeselare, kortweg Koers, mag vanaf 2024 op meer middelen van de Vlaamse overheid rekenen. De jaarlijkse werkingssubsidie werd, na een gunstig beoordeeld beleidsplan opgetrokken van een kleine 200.000 euro tot 281.000 euro.

“Met die extra middelen zal het museum uitgroeien tot de Europese autoriteit voor de geschiedenis van de wielerwereld en de plek bij uitstek waar wielerfans ‘onze’ wielercultuur beleven”, horen we van bevoegd schepen Piet Delrue.

Topcollectie

Koers beschikt over een unieke publieke collectie en een toegankelijk documentatiecentrum over het wielererfgoed in Vlaanderen en daarbuiten. Het zet hiermee Vlaanderen als het thuisland van de moderne wielersport op het internationale podium. De extra werkingsmiddelen zullen onder meer ingezet worden om unieke wielerobjecten te verwerven. Zo mikt Koers bijvoorbeeld op items die de mondialisering, vervrouwelijking en verjonging van de wielersport illustreren.

Bucketlistbestemming

“Het museum wil uitgroeien tot een échte bucketlistbestemming, ook voor buitenlandse wielerfans. Een bezoek aan Vlaanderen-wielerland zou ook steeds een onderdompeling in onze wielercultuur moeten betekenen. En waar krijg je die beter mee dan in Koers? Het museum wil een bezoek daarenboven nog beklijvender maken door een extra audiovisuele laag en interactiviteit toe te voegen aan de scenografie. Bij de fiets of helm van Tom Boonen, moet straks ook zijn getuigenis te horen en zien zijn!”

“We blijven inzetten op het steeds dynamischer en interactiever maken van een museumbezoek. We denken hierbij aan de meest innovatieve, digitale toepassingen”, aldus schepen Piet Delrue.

Jongerenwerking

De laagdrempeligheid, toegankelijkheid en betrokkenheid die de wielersport kenmerken, zijn en blijven ook speerpunten voor het museum. Zoals het eerder al met KOERSbus deed, zal het museum buiten zijn muren blijven breken, waardoor het mensen bereikt die het museum zelf niet kunnen bezoeken. Het online platform serviceKOERS.be vormt hierbij het digitale verlengstuk waarop eindeloos veel collectie en verhalen te ontdekken vallen. Naast de ‘Vrienden van Koers’ wil het museum ook een jongerenwerking ‘Juniors van Koers’ uitbouwen. Door jongeren een stem te geven in de werking van het museum hoopt Koers een jong publiek te bereiken en voor (wieler)erfgoed te enthousiasmeren.