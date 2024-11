Izegems stadsarchief en museum Eperon d’Or ontvangen historische documenten dankzij Jef Pirens

Het Izegemse stadsarchief en het museum Eperon d’Or krijgen opnieuw een schenking. De reeks historische documenten werden door schenker Jef Pirens aan schepen van Archief en Musea Kurt Himpe (N-VA) symbolisch overhandigd.

Jef Pirens, bekend als voormalige brouwer en uitbater van d’Oude Maalderij maar ook verwoed verzamelaar, nam met de schepen contact op nadat hij historische documenten in handen kreeg. “Het gaat om meer dan honderd facturen aan brouwerij Carpentier, die gevestigd was op de hoek van de Papestraat en de Gentsestraat van 1840 tot omstreeks 1940. Enkel de voormalige mouterij met ast uit 1890 bleef bewaard, nadat de cascadebrouwerij, opslagplaatsen, graanmagazijn en machinekamer gesloopt werden in 2001 en wat later ook de brouwerswoning”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Veel van de facturen zijn afkomstig van Izegemse, soms nog bestaande, bedrijven.”

Oproepingsbrieven voor stakingen

Jef Pirens stelde de facturen ter beschikking van het stadsarchief en het museum om ze te digitaliseren. “Er zal gekeken worden om ze ook ter beschikking te stellen via de provinciale archiefdatabank Probat waar de inventaris van het Izegemse historisch stadsarchief online raadpleegbaar is”, aldus schepen Himpe.

“Ook andere facturen, oproepingsbrieven voor stakingen en lidkaarten van de familie Carpentier werden gedigitaliseerd. Zo was de familie lid van de Izegemse schuttersgilde confrérie Sint-Barbara, de Izegemse orkest- en zangvereniging Peter Benoit en de muziekmaatschappij Stadsfanfaren”, besluit Kurt Himpe.