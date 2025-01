Ieperse musea vieren topjaar: “Nationaal en internationaal toonaangevend”

Ook 2024 was een topjaar, aldus de Ieperse musea. De expo ‘Vrolijk, Vrij & Vunzig’ met audiogids Wouter Deprez in het Yper Museum, de Yorkshire Trench and Dugout, en de feestweekends in het Merghelynck Museum hoorden tot de trekpleisters.

De interesse in het Yper Museum steeg voor het derde jaar op rij. Meer dan 20.000 bezoekers blijkt een groei van bijna 10 procent ten opzichte van 2023 en 23,5 procent in vergelijking met 2022. Zo’n 70 procent van de bezoekers komt uit België en bijna 53 procent onder hen is West-Vlaams. Internationaal kwam de belangstelling vooral uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De expo ‘Vrolijk, Vrij & Vunzig’ was de grootste publiekstrekker. “Mede door de audiotour van Wouter Deprez”, analyseert het Yper Museum dat vorig jaar in het teken stond van zorg en toegankelijkheid. Het museum introduceerde MAANdagen, een project waarmee het museum op maandag, de sluitingsdag, groepen met bijzondere noden verwelkomt. Ze krijgen een op maat samengesteld, begeleid bezoek.

Maatschappelijk betrokken

“Voor de ontwikkeling hiervan werkten we samen met de welzijnssector waaronder Vondels vzw, CAW Mannenopvang, Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart en De Lovie vzw”, aldus directeur Sandrin Coorevits. “Als maatschappelijk betrokken ‘huis’ en verbindende samenlevingsspeler brengt het Yper Museum mensen samen. Als stadsmuseum blijven we ook in 2025 deze rol maar wat graag opnemen.” Ook lezingen, een culinaire avond met middeleeuwse gerechten en expo door Studio Artîlerie van De Lovie vzw moesten zorgen voor een boost in de cijfers. Buiten de eigen muren liet het museum met CO7 een 500-tal kinderen voor een dag archeoloog zijn. Voor de jaarlijkse intrede van Sint-Maarten versierden scholen en voor het eerst ook gezinnen en jeugdbewegingen een recordaantal van 788 lantaarns.

Britten en Nederlanders

Het In Flanders Fields Museum (IFFM) sloot 2024 af met 155.948 bezoekers. “De cijfers bevestigen telkens weer dat het IFFM en het thema van de Eerste Wereldoorlog mensen internationaal aanzet om deze stad en streek te ontdekken: maar liefst 60% van de bezoekers komt uit het buitenland”, zegt directeur Stephen Lodewyck. De Britten blijven de grootste internationale groep met bijna 30 procent, de Nederlanders hebben de kaap van 15 procent gerond. Het IFFM trachtte uiteenlopende doelgroepen aan te spreken met de expo ‘Americans in Flanders Fields’ en kunstinstallatie van Selva Aparicio. Er werd ook ingezet op een groter digitaal bereik, onder meer met de nieuwe ‘In Flanders Fields’-app.

Gerestaureerde loopgraven

Voor het eerst registreerde het IFFM bezoekers op de buitensite Yorkshire Trench and Dugout bij het Ieperse dorp Boezinge. Deze historische locatie met loopgraven en ondergrondse schuilplaats werd in 2023 gerestaureerd op initiatief van het museum. Tussen april en oktober 2024 trok de site ruim 30.000 bezoekers.

Het Merghelynck Museum vierde 250 jaar sinds de bouw als woonhuis, 130 jaar als museum en 30 jaar beheer door de stad. Voor deze jubilea opende het museum, dat normaal enkel met een gids te bezoeken is, drie weekends de deuren voor individueel bezoek. “Een schot in de roos.”

“De Ieperse musea zijn nationaal en internationaal toonaangevend en bereiken een mondiaal publiek”, stelt schepen Emmily Talpe (Team Ieper). “Tegelijk zetten de musea sterk in op lokale verankering. Deze bezoekerscijfers zijn enkel mogelijk door de inzet van onze gemotiveerde medewerkers. Als kersvers schepen van musea ben ik een trotse ambassadeur!” (TP)