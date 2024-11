Gerestaureerd Lonckeorgel in de Sint-Niklaaskerk van Veurne ingezegend

Maandag 11 november werd het gerestaureerde orgel van de Sint-Niklaaskerk in Veurne plechtig ingezegend en ingespeeld.

Voorzitter van de Kerkraad Prof. Boudewijn Meesschaert en Jef Braeckman, orgeldeskundige, schetsten de historiek van de restauratie. De plechtigheid werd opgeluisterd door het Sint-Niklaaskoor en E.H. Johannes Mwamba zegende het nieuwe orgel in. Organiste Janna Anseel bespeelde voor het eerst het orgel tijdens de inzegeningsceremonie. Na de inzegening konden de genodigden, de leden van de kerkraad en de aanwezigen genieten van een orgelconcert met aan het klavier Jan Vermeire en Mattijs Louwye.

Een Lonckeorgel met een lange geschiedenis

Het oorspronkelijk orgel is gemaakt en geplaatst in 1897 door Frederic Loncke (1862-1933), zoon van stamvader Albertus Loncke. Het orgel werd tijdens de eerste wereldoorlog gedemonteerd en in veiligheid gebracht door soldaat Frans Vos, orgelmaker in Zichem. Rond 1920 stelde hij het orgel opnieuw op in de Sint-Niklaaskerk. Frans Vos behoorde bij het leger bij de ‘Mission Dicque’, een kleine eenheid opgericht om Belgische kunstwerken in Frankrijk in veiligheid te brengen. Omdat het gedemonteerd orgel van de Sint-Niklaaskerk bewaard werd in de zwaar beschadigde kerk, liep het toch ernstige waterschade op.

Op verschillende tijdstippen, in 1976 en 1986, werden plannen gesmeed om het orgel te herstellen of te verbeteren. Tussen 1992 en 1998 werden opnieuw ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd met als resultaat dat de orgelkast niet meer toegankelijk was voor onderhoud en stemming. Het gebrek aan onderhoud leidde tot verval en onbespeelbaarheid.

Opnieuw bespeelbaar gemaakt

Orgelrestaurateur Jan Lapon uit Diksmuide kreeg een opleiding als meubelmaker-schrijnwerker. Hij werkte ook gedurende elf jaar bij de gekende orgelbouwer Loncke in Zarren en startte in 1990 een eigen atelier op in Diksmuide. De werken voor de restauratie van het orgel gingen van start in maart 2022. De grote uitdaging was een passende opstelling en toegankelijkheid organiseren binnen de beperkte ruimte van de bestaande orgelkast. Ook moest alle houten pijpwerk een betere plaats krijgen en werd de bereikbaarheid van alle binnenwerk een primaire opdracht. Ook was een optimale opstelling van de windvoorziening noodzakelijk. Jan Lapon slaagde erin om op voortreffelijke wijze aan al deze eisen te voldoen, meer nog, hij bracht het orgel tot een niveau waar het in zijn hele loopbaan nog nooit was geraakt. Jan Lapon studeerde aan de muziekacademie orgel en piano. Hij was gedurende elf jaar organist in Snellegem, en sinds Allerheiligen 2000 in Woumen. Het atelier Lapon verricht hoofdzakelijk restauraties van orgels met historische waarde. Het gerestaureerde Lonckeorgel heeft twee klavieren en een pedaal, 28 registers en 1700 pijpen. De grootste pijp meet 5 meter. (JTV)