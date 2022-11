Expo Luc Martinsen en Nico Burssens bij B&M optiek

Bij B&M Optiek op het Sint-Petrus-en-Paulusplein opende een tentoonstelling van beeldhouwer Nico Burssens en schilder Luc Martinsen.

In Oostende floreren naast de vele reguliere kunstgalerijen steeds meer laagdrempelige exporuimtes in handelspanden. Optiek B&M, de zaak van Luc Mangodt en Ingrid Brackx, is daar een van. “Noem het een atypische galerie waar de bezoekers in eerste instantie niet naar kunst komen kijken maar er toch zijdelings mee geconfronteerd worden. Ik hoop dat dit tijdens het Ensorjaar in 2024 alleen nog meer navolging krijgt bij mijn collega-handelaren”, vertelt Luc.

In het spoor van Ensor, Spilliaert maar vooral Etienne Elias brengt Martinsen geschilderde dagboeken. Hij gebruikt dikke lagen verf en een explosie aan kleur. Zelfs op donkere regendagen krijgt de toeschouwer een zonnig gevoel.

Nico Burssens brengt zijn beeldhouwwerken onder de noemer Art Optimist uit. De grillige dynamiek van de natuur is zijn inspiratiebron. Zijn abstracte creaties dialogeren qua kleur harmonisch met de grote doeken van Luc Martinsen.

(ML)